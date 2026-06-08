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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: مواجهة البرازيل كشفت أزمات فنية واضحة في منتخب مصر

إسلام صادق
إسلام صادق
علا محمد

كشف الإعلامي و الناقد الرياضي إسلام صادق عن أزمات فنية واضحة في أداء فريق منتخب مصر .

وكتبت إسلام صادق عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"حقائق من مواجهة السامبا!.

واضاف :"نواجه أزمة في الخروج بالكرة وبناء الهجمات ومواجهة الضغط الحقيقي من المنافس ".

وتابع :"لا توجد أنياب هجومية والعشوائية سمة أداء المنتخب الوطني والهدف الأساسي هو عدم الخسارة بنتيجة ثقيلة ".

وتابع :"القدر" و"شوبير" وراء الخروج من المباراة بنتيجة ١-٢ بالإضافة إلى كثرة تغييرات انشيلوتي لعناصره الأساسية حتى يجرب لاعبيه ".

وأشار إلى أن المباريات الودية ليست معيارا لتقييم الاداء في ظل كثرة التغييرات التي تحدث في المباراة مما يقلل الاستفادة منها.


وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الإعلامي و الناقد الرياضي إسلام صادق منتخب مصر فريق منتخب مصر مواجهة السامبا

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