مدرب الهومنتمن يعتذر لحمد فتحي: أردت رؤيتك متألقا

حرص جو مجاعص، المدير الفني لفريق الهومنتمن اللبناني لكرة السلة، على تقديم اعتذار رسمي للمحترف المصري حمد فتحي، بعد التصريحات التي أدلى بها عقب خسارة الفريق أمام الحكمة في افتتاح مواجهات الدور ربع النهائي.





ونشر مجاعص رسالة عبر حسابه على «إنستجرام»، أعرب خلالها عن أسفه لما بدر منه، مؤكدًا أن انفعالاته سيطرت عليه في أعقاب المباراة.





وقال المدرب اللبناني: «أعتذر لأنني سمحت لمشاعري بالسيطرة عليّ، فلم أعتد يومًا أن أوجه غضبي أو إحباطي تجاه أحد لاعبي فريقي».





وأضاف موجهًا حديثه إلى اللاعب المصري: «حمد فتحي، كنت أتمنى أن أراك في أفضل مستوياتك وأن تحقق النجاح الذي تستحقه»



وتعرض حمد فتحي لانتقادات قوية من قبل مدربه جو مجاعص، بعد مباراة الحكمة، على الرغم من تألق النجم المصري في المباراة.