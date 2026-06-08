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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زكي عبد الفتاح: شوبير أنقذنا من هزيمة ثقيلة أمام البرازيل.. واستغربت من تصريحات الحضري

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
رباب الهواري

تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن خسارة منتخب مصر بالأمس من البرازيل بهدفين مقابل هدف.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: المنظومة الرياضية في مصر بطيئه لانهم شايفين اليوم بيومه مش باصين لقدام ، وحسام حسن قبل مباراة البرازيل مكنش عارف مين الحارس الأساسي في كأس العالم، لكن تألق مصطفى شوبير في مباراة البرازيل.


وأضاف: استغربت من تصريحات عصام الحضري أنه بيغلط مصطفى شوبير في الهدف الأول في مصر ، ودي مش غلطة مصطفى خالص دي غلطة مهند.. لانه لمس الكوره ٤ مرات وعمل زي اللي بيعملوا في الدوري نسي أنه بيلعب قدام البرازيل.

وتابع: رتم الكوره في مصر بطيئ عشان كده مهند وقع في الخطأ ده، ومصطفى شوبير لا يسأل عن الهدفين اللي دخلوا فيه.


وواصل: مكسب لمصر أنهم لعبوا على الملعب ده.. لأن الملاعب  في كأس العالم على نفس نوع الملاعب دي الترتان ، والملعب مكنش اختيار حسام حسن كان اختيار البرازيل، لكن جت في صالحنا عشان ناخد ع الكورة.

مصطفي شوبير منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم الحضرى

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