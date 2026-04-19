تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز التيمم من الحيض لعدم وجود ماء ساخن؟.. الأزهر للفتوى يجيب

التيمم
التيمم
أحمد سعيد

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول حكم التيمم في حال عدم وجود ماء ساخن للاغتسال من الحيض أو للوضوء، موضحة أن الأصل هو استخدام الماء، ولا يُلجأ إلى التيمم إلا عند وجود عذر معتبر.

حكم التيمم في حال عدم وجود ماء ساخن للاغتسال من الحيض

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن التيمم يُباح في حالات محددة، منها فقدان الماء أصلًا، أو تعذر استعماله بسبب مرض، أو وجود ضرر محقق من استخدامه، مثل وجود جروح أو أمراض جلدية تمنع استعمال الماء.

وأضافت الأزهر للفتوى أن من الحالات التي يُنظر فيها أيضًا شدة البرد، إذا كان استعمال الماء البارد يسبب ضررًا حقيقيًا، ولا توجد وسيلة لتسخين الماء، ففي هذه الحالة يجوز التيمم، بشرط تحقق الضرر فعليًا، وليس مجرد الشعور بعدم الراحة.

وأشارت الأزهر للفتوى إلى أنه إذا كان من الممكن تسخين الماء، أو الحصول عليه بسهولة، أو تأخير الصلاة قليلًا دون خروج وقتها، فلا يجوز التيمم، لأن الأصل هو الطهارة بالماء، والتيمم يُعد بدلًا يُلجأ إليه عند الضرورة فقط.

وأكدت الأزهر للفتوى أن من تيمم لعذر ثم وجد الماء بعد ذلك، فإن التيمم يبيح له الصلاة التي أداها فقط، ولا يغني عن الغسل أو الوضوء عند توفر الماء، مشددة على ضرورة عدم التوسع في التيمم أو اتخاذه سبيلًا للتيسير دون وجود عذر حقيقي.

الدكتورة هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى حكم التيمم في حال عدم وجود ماء ساخن للاغتسال من الحيض الأزهر الأزهر للفتوى التيمم حكم التيمم في حال عدم وجود ماء ساخن للاغتسال هل يجوز التيمم من الحيض لعدم وجود ماء ساخن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

أرشيفي

إعلام إيراني: طهران مستعدة لاستئناف المواجهة وباب المندب وأرامكو سيدخلان نطاق المعركة

أرشيفية

النقد الدولي يشير إلى نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية العملية الإيرانية

جيش الاحتلال - أرشيفي

جيش الاحتلال يزعم مقتل مسلح تجاوز خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد