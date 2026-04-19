تدشين مبادرة الحصاد الذهبي بمركز بلاط بالوادي الجديد

أعلنت محافظ الوادي الجديد عن تدشين مبادرة "الحصاد الذهبي" بمركز بلاط، بالتعاون مع القطاع الخاص في شراكة مصرية–صينية، وذلك لتوفير أحدث معدات الحصاد للمزارعين بالمركز بتخفيضات تصل إلى 20%، بما يسهم في تقليل تكلفة الحصاد وتسريع وتيرة العمل، والحفاظ على جودة المحصول.

ومن جانبها، أعربت محافظ الوادي الجديد عن تقديرها لهذا التعاون المثمر وهذه المبادرة غير المسبوقة دعمًا لمزارعي المحافظة، وتعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الزراعي، مشيرةً إلى الاتفاق مع الشركة على تعميم المبادرة لتشمل كافة مراكز المحافظة؛ لتوسيع نطاق الاستفادة لكافة مزارعي المحافظة.

ياتي ذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بدعم المبادرات الجادة التي تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح وجهود الدولة لتعظيم الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.