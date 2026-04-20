جيش الاحتلال يحذر: جنوب لبنان منطقة محظورة والاقتراب من الليطاني ممنوع
تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
170 طلبا.. هيئة الدواء تدرس طلبات الشركات بتحريك أسعار 150 صنفا

عبدالصمد ماهر

أكد مصدر بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تلقت أكثر من 170 طلب من شركات الأدوية بشأن تحريك الأسعار، وفقا لعدد من المتغيرات .

وأضاف المصدر لموقع صدى البلد الاخباري، أن ما تم دراسته من تلك الطلبات حتي الآن مايقرب من 150 طلبا وجاري دراسة الموقف من قبل اللجان المختصة للبت في الأمر بشكل يضمن استمرارية ضخ الدواء والحفاظ علي السعر العادل المريض والحفاظ علي استمرارية الشركات في ضخ الكميات المطلوبة دون  ضرر  علي الطرفين .

شهر دراسة طلبات الشركة 

 وأشار المصدر إلى أن باقي الطلبات التي تم تقديمها يتم فحصها من اللجان المختصة تمهيدا لعرضها علي لجنة التسعير للبت في الأمر بشكل نهائي ، الأمر الذي يستغرق مايقرب من 30 يوما .

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفداً رفيع المستوى  من جمهورية إريتريا لبحث تعزيز التعاون في القطاع الدوائي

وفي وقت سابق استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً حكومياً رفيع المستوى من جمهورية إريتريا، برئاسة هاجوس جيبرهويت، مستشار الرئيس الإريتري للشئون الاقتصادية، و عضوية السيد نصير الدين محمد صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، وحضور السفير محمد صفوت، نائب مساعد وزير الخارجية المصري، وذلك في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في القطاع الدوائي.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور علي الغمراوي بالوفد الإريتري، مؤكدًا اعتزاز هيئة الدواء المصرية بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وحرصها على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التنظيم والرقابة الدوائية، بما يدعم تطوير النظم الصحية وتعزيز كفاءتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التنظيم والرقابة الدوائية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطور ملموس في المنظومة الدوائية المصرية جاء نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وعمل مؤسسي متكامل يستهدف ضمان إتاحة دواء آمن وفعال وفقًا لأحدث المعايير العالمية. 

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الإريتري عن تقديرهم لما وصلت إليه هيئة الدواء المصرية من تطور تنظيمي متقدم، مشيدين بوصول مصر إلى مستوى النضج الثالث (ML3) وفقًا لتقييم منظمة الصحة العالمية، والذي يعكس قوة الإطار الرقابي المصري وثقة المؤسسات الدولية في كفاءة المنظومة الدوائية.

كما تناولت الزيارة بحث سبل التعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة الوقطنية للأدوية والأغذية بإريتريا (NMFA)، خاصة في مجالات تسجيل المستحضرات الدوائية، والرقابة على الجودة، وبناء القدرات التنظيمية، بما يسهم في دعم تطوير القطاع الدوائي وتعزيز التكامل بين الجانبين.

وتؤكد هذه الزيارة المكانة الإقليمية المتقدمة لهيئة الدواء المصرية باعتبارها أحد النماذج التنظيمية الرائدة في القارة الإفريقية، ودورها الفاعل في دعم تطوير الأنظمة الدوائية وتعزيز نفاذ المستحضرات الآمنة والفعالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات في ضوء مبادرة "معًا بالوعي نحميها" بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

"معًا بالوعي نحميها".. قومي المرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

الأضاحي

هل تشتري الآن؟ تحركات جديدة في أسعار الأضاحي 2026

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

وفاة غامضة.. شهادة صادمة من عضو نقابة الأطباء عن الدكتور ضياء العوضي

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد