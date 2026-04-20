170 طلبا.. هيئة الدواء تدرس طلبات الشركات بتحريك أسعار 150 صنفا

أكد مصدر بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تلقت أكثر من 170 طلب من شركات الأدوية بشأن تحريك الأسعار، وفقا لعدد من المتغيرات .

وأضاف المصدر لموقع صدى البلد الاخباري، أن ما تم دراسته من تلك الطلبات حتي الآن مايقرب من 150 طلبا وجاري دراسة الموقف من قبل اللجان المختصة للبت في الأمر بشكل يضمن استمرارية ضخ الدواء والحفاظ علي السعر العادل المريض والحفاظ علي استمرارية الشركات في ضخ الكميات المطلوبة دون ضرر علي الطرفين .

شهر دراسة طلبات الشركة

وأشار المصدر إلى أن باقي الطلبات التي تم تقديمها يتم فحصها من اللجان المختصة تمهيدا لعرضها علي لجنة التسعير للبت في الأمر بشكل نهائي ، الأمر الذي يستغرق مايقرب من 30 يوما .

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفداً رفيع المستوى من جمهورية إريتريا لبحث تعزيز التعاون في القطاع الدوائي

وفي وقت سابق استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً حكومياً رفيع المستوى من جمهورية إريتريا، برئاسة هاجوس جيبرهويت، مستشار الرئيس الإريتري للشئون الاقتصادية، و عضوية السيد نصير الدين محمد صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، وحضور السفير محمد صفوت، نائب مساعد وزير الخارجية المصري، وذلك في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في القطاع الدوائي.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور علي الغمراوي بالوفد الإريتري، مؤكدًا اعتزاز هيئة الدواء المصرية بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وحرصها على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التنظيم والرقابة الدوائية، بما يدعم تطوير النظم الصحية وتعزيز كفاءتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التنظيم والرقابة الدوائية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطور ملموس في المنظومة الدوائية المصرية جاء نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وعمل مؤسسي متكامل يستهدف ضمان إتاحة دواء آمن وفعال وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الإريتري عن تقديرهم لما وصلت إليه هيئة الدواء المصرية من تطور تنظيمي متقدم، مشيدين بوصول مصر إلى مستوى النضج الثالث (ML3) وفقًا لتقييم منظمة الصحة العالمية، والذي يعكس قوة الإطار الرقابي المصري وثقة المؤسسات الدولية في كفاءة المنظومة الدوائية.

كما تناولت الزيارة بحث سبل التعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة الوقطنية للأدوية والأغذية بإريتريا (NMFA)، خاصة في مجالات تسجيل المستحضرات الدوائية، والرقابة على الجودة، وبناء القدرات التنظيمية، بما يسهم في دعم تطوير القطاع الدوائي وتعزيز التكامل بين الجانبين.

وتؤكد هذه الزيارة المكانة الإقليمية المتقدمة لهيئة الدواء المصرية باعتبارها أحد النماذج التنظيمية الرائدة في القارة الإفريقية، ودورها الفاعل في دعم تطوير الأنظمة الدوائية وتعزيز نفاذ المستحضرات الآمنة والفعالة