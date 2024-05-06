رجل يطارد ضباط شرطة بمنشار كهربي في إسكتلندا.. صور

كشفت لحظات الاستثنائية التي طارد فيها رجل ضباط الشرطة في شارع سكني هادئ بالمنشار الكهربي، مما أدى إلى إصابة شرطيين في أعقاب الحادث المروع.

وتظهر اللقطات رجلاً يرتدي قميصًا رماديًا وسروالًا أسود وهو يصرخ بينما كان يركض نحو ضابط في منتصف طريق جلاسكو في بيزلي، بينما كان يحمل سلاحًا كبيرًا.

واحتشد حوالي عشرة من ضباط الشرطة على الطريق في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وأكدت شرطة اسكتلندا في وقت لاحق أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عامًا بعد "اضطراب باستخدام سلاح".

وأظهرت صور من مكان الحادث سيارة دورية للشرطة اصطدمت بجدار منزل مجاور بعد اصطدام مزعوم بين المحركات أثناء المطاردة.

وشوهدت أيضًا سيارة فولكس فاجن داكنة اللون وقد تعرضت مقدمتها لأضرار بالغة.

وتسبب التحطيم في حاجة الضابطين المصابين إلى العلاج من المسعفين.

وأكدت الشرطة منذ ذلك الحين للسكان المعنيين أنه لا يوجد خطر أوسع على الجمهور ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى.