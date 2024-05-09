حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

ألقت الشرطة القبض على مواطن صيني، لاتهامه بتزوير مشاهدات البث مباشر للحصول على 415 ألف دولار أي ما يعادل 3 ملايين يوان صيني في أقل من 4 أشهر.

القبض على وانج

القبض على وانج الصيني

استخدم "وانج" 4600 هاتف، وتم الحكم عليه بالسجن مدة عام و3 أشهر بجانب دفع غرامة 7ألاف دولار تقدر( 50ألف يوان صيني )، وألقت الشرطة الصينية القبض عليه لتنفيذ الحكم، بحسب ما نشره موقع "ساوث شاينا مورنينج بوست".

بدأ وانج ممارساته الرقمية الاحتيالية عام 2022 التي تعلمها من أحد أصدقائه وهي عبارة عن تزييف نسب المشاهدات في عروض البث المباشر والتلاعب في نشر المحتوى والتعليقات.

أهم المنصات المستهدفة

تعد منصة " تيك توك" من أهم المنصات التي استخدمها "وانج" بشبكته المزيفة.

أقر وانج بأن تكلفة تشغيل هاتف واحد من الشبكة تبلغ أقل من دولار واحد في اليوم ويقدر ب 6.6 يوان صيني .

وأوضح وانج أن تكلفة تشغيل شبكته تعتمد على مدة اتصال كل هاتف بالإنترنت ومشاركته في أي نوع من العروض المباشرة والتفاعل مع المنشورات، إلى جانب تكلفة استخدامه لخدمة الاتصال بشبكات رقمية وأجهزة الاتصال بالإنترنت "راوتر".VPN ".

تيك توك

حسابات مزيفة

اعتمد وانج في ممارساته على شراء حسابات مزيفة على المنصات الرقمية من تجار متخصصين في ذلك بنظام الجملة .

قال وانج إنه في أوقات كثيرة يتم إخفاء بعض الحسابات، ولكن إعادة إنشاء حسابات مزيفة كان أمرًا بسيطًا بالنسبة له .

وأكد اعتماده على وجود ثغرات في أنظمة إدارة عروض البث المباشر للشبكات الاجتماعية، مايساعده في تخطي الإجراءات التي تمنع تشغيل الحسابات المزيفة وتفاعلها المستمر على المنصات.