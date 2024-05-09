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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منشآت مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء .. تعرف عليها

صدى البلد

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، آخر مستجدات ملف تخفيف أحمال الكهرباء.

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تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

وقررت الحكومة إعفاء المنشآت السياحية والمصانع والمنشآت الحيوية بصفة عامة من تخفيف أحمال الكهرباء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن "تخفيف أحمال الكهرباء سيكون على مستوى الجمهورية من 3 عصرًًا حتى 7 مساء لمدة ساعتين بحد أقصى، في كل منطقة حتى 20 يوليو المقبل". وأضاف أن "تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار في السنة الواحدة"، لافتًا إلى أنه ما يتم توفيره من تخفيف أحمال الكهرباء ننفقه في استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم إعفاء المنشآت السياحية والمصانع والمنشآت الحيوية بصفة عامة من تخفيف أحمال الكهرباء.

تعديل جدول تخفيف الأحمال

وكانت الشركة القابضة لـ الكهرباء أعلنت تعديل جدول تخفيف الأحمال بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، بمناسبة امتحانات نهاية العام، ليبدأ التخفيف من الساعة 3 عصرًا بدلا من 11 صباحا، وحتى الساعة 7 مساء بدلا من الساعة 5 مساء، ابتداءً من الأربعاء، وحتى يوم 20 يوليو مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جدول تخفيف الأحمال

-مجموعة رقم (1) يتم الفصل من الساعة 4  و حتى الساعة 6 بدلا من الساعة 11 حتى الساعة 1 ظهرا.
-مجموعة رقم (2) يتم الفصل من الساعة 4 إلى الساعة 6 بدلا من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا.
-مجموعة رقم (3) يتم الفصل من الساعة من الساعة 5 وحتى الساعة 7 بدلا من الساعة 1 ظهرا و حتى الساعة 3 عصرا.
-مجموعة رقم (4) يتم الفصل من الساعة 5 حتى 7 مساء  بدلا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 مساء.
-مجموعة رقم (5) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 5 كما هى الان.
-مجموعة رقم (6) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا الى الساعة 5 بدلا من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساء.

واجتمع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، مع محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وعددًا من ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، فضلًا عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.

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