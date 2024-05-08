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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

بسبب الامتحانات| تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء بداية من اليوم على مستوى الجمهورية

تخفيف الأحمال الكهربائية
تخفيف الأحمال الكهربائية

تعتبر فترة الامتحانات من أهم الفترات في حياة الطلاب، حيث يسعون لتحقيق أداء متميز ونجاح في اختباراتهم. 

وفي إطار التحضير لهذه الفترة الحرجة، اتخذت الشركة المصرية لكهرباء مصر، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات حاسمة لضمان استمرارية توفير الكهرباء للمدارس خلال فترة الامتحانات القادمة.

إلغاء خطة تحفيف الأحمال خلال الامتحانات

تم تأجيل تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً خلال فترة الامتحانات الوطنية، التي ستبدأ في 8 مايو 2024 وتستمر حتى 20 يوليو 2024، تم اتخاذ هذا القرار بناءً على اهتمام الشركة بسلامة ونجاح الطلاب، مما يسهم في تأمين بيئة ملائمة لأداء الامتحانات دون تداعيات انقطاع الكهرباء.

تحديث خطة تحفيف الأحمال خلال فترة الامتحانات

وفي تعديل جديد لتخطيط تخفيف الأحمال، قررت الشركة المصرية لكهرباء مصر بالتعاون مع قطاع البترول تقديم فترة تخفيف الأحمال اليومية اعتبارًا من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً، وذلك ابتداءً من 8 مايو 2024 وحتى 20 يوليو 2024، تم توزيع هذه الخطة على مستوى الجمهورية بهدف توفير فترات منتظمة للتيار الكهربائي دون تعطيل الامتحانات في أي منطقة لأكثر من ساعتين.

مبادرة تقديم الكهرباء خلال الامتحانات

يأتي هذا الإجراء استجابة للتحديات التي يواجهها الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة مع استخدام أجهزة التابلت والتكنولوجيا في أداء الاختبارات، يهدف هذا التحديث إلى توفير بيئة مناسبة ومستقرة للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم الحرجة.

مطالب وزارة التربية والتعليم

تبنى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقفًا حازمًا بطلب إلغاء تخفيف الأحمال عن المدارس خلال فترة الامتحانات، بما في ذلك امتحانات الثانوية العامة 2024، وجاء في الخطاب الذي وجهه إلى وزير الكهرباء د. محمد شاكر، بضرورة تأمين استمرارية التيار الكهربائي في جميع المدارس خلال هذه الفترة الحرجة.

التزام الشركة بتوفير الكهرباء

تستجيب الشركة المصرية لكهرباء مصر بكل تفانٍ لطلبات وزارة التربية والتعليم، وتلتزم بتوفير الكهرباء بشكل مستمر ومنتظم خلال فترة الامتحانات لضمان نجاح الطلاب وانسيابية سير العملية التعليمية.

 

تأتي هذه التدابير في إطار التعاون الفعّال بين القطاعين الحكوميين لتحقيق الأهداف المشتركة في تقديم تعليم عالي الجودة وضمان نجاح الطلاب في امتحاناتهم، يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة المصرية بتعزيز البيئة التعليمية ودعم الطلاب في مراحل تعليمهم المهمة.

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تبدأ من 3 عصرا.. تعديل خطة تخفيف الأحمال خلال أيام الامتحانات

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