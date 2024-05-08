مجلس الوزراء: لن يكون هناك تخفيف لأحمال الكهرباء بعد هذه الساعة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تعديل جدول تخفيف الأحمال للكهرباء؛ ليصبح من الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساء؛ وذلك لمراعاة حاجة الطلاب للكهرباء خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، الاتفاق على مراعاة ظروف الامتحانات للطلاب خلال الفترة القادمة، تم بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والتعليم.

واسترسل: لن يكون هناك تخفيف أحمال بعد الساعة السابعة مساءً، مضيفا: مجلس الوزراء مدرك أن قطع الكهرباء يمثل عبئا على المواطنين.

وشدد على أن رئيس الوزراء حريص على وضع رؤية تسهم في حل أزمة تخفيف الأحمال.