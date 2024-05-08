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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

هَتِقطع في بيتك امتى؟... تفاصيل المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء بعد تغييرها

صدى البلد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقي، عن تغيير مواعيد تخفيف الأحمال، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.. فما هي المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال؟.

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تغيير مواعيد قطع الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تغيير مواعيد تطبيق جدول تخفيف الأحمال، بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف التخفيف خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تقرر تعديل الجدول ليُصبح من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 7 مساءً.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بدءًا من اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، وحتى 20 يوليو 2024، على أن تكون مدة فصل الكهرباء ساعتين بحد أقصى.

مطالب وزارة التربية والتعليم

تبنى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقفًا حازمًا بطلب إلغاء تخفيف الأحمال عن المدارس خلال فترة الامتحانات، بما في ذلك امتحانات الثانوية العامة 2024، وأكد في الخطاب الذي وجهه إلى وزير الكهرباء د. محمد شاكر، ضرورة تأمين استمرارية التيار الكهربائي في جميع المدارس خلال هذه الفترة الحرجة.

التزام الشركة بتوفير الكهرباء

تستجيب الشركة المصرية لكهرباء مصر لطلبات وزارة التربية والتعليم، وتلتزم بتوفير الكهرباء بشكل مستمر ومنتظم خلال فترة الامتحانات؛ لضمان نجاح الطلاب وانسيابية سير العملية التعليمية.

وتأتي هذه التدابير، في إطار التعاون الفعّال بين القطاعين الحكوميين لتحقيق الأهداف المشتركة في تقديم تعليم عالي الجودة وضمان نجاح الطلاب في امتحاناتهم، يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة المصرية بتعزيز البيئة التعليمية ودعم الطلاب في مراحل تعليمهم المهمة.

جدول تخفيف الأحمال

  1. مجموعة رقم (1) يتم الفصل من الساعة 4  وحتى الساعة 6 بدلا من الساعة 11 حتى الساعة 1 ظهرا.
  2. مجموعة رقم (2) يتم الفصل من الساعة 4 إلى الساعة 6 بدلا من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا.
  3. مجموعة رقم (3) يتم الفصل من الساعة من الساعة 5 وحتى الساعة 7 بدلا من الساعة 1 ظهرا و حتى الساعة 3 عصرا.
  4. مجموعة رقم (4) يتم الفصل من الساعة 5 حتى 7 مساء  بدلا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 مساء.
  5. مجموعة رقم (5) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 5 كما هي الآن.
  6. مجموعة رقم (6) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا الى الساعة 5 بدلا من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساء.
الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقى تخفيف الأحمال وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الثاني فيسبوك

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