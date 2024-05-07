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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الفلوس أهم من الحب.. راغدة شلهوب تثير الجدل بتصريحاتها عن حياتها الشخصية| تفاصيل

الاعلامية راغدة شلهوب
الاعلامية راغدة شلهوب

أثارت الإعلامية راغدة شلهوب حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية بتصريحاتها عن حياتها الشخصية، خاصة وأنها قليلة الظهور في البرامج الحوارية، وتميزها بالتصريحات الجريئة وآرائها غير التقليدية… 

كشفت الإعلامية اللبنانية الشهيرة راغدة شلهوب، في أحدث تصريحاتها التليفزيونية عن تفاصيل من حياتها الزوجية، وارتباطها بفنان شهير، وعن رأيها في الحب والزواج.. ماذا قالت؟

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الفلوس أهم من الحب

اعتبرت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب أن الزواج بإسم الحب خطأ تقع فيه الفتيات، ناصحة إياهم بالابتعاد عن الحب، لأن المظاهر تخدع والحب ينتهي مع الوقت، وأن المال أهم من الحب.

والدي حظي من الرجالة 

أكدت راغدة شلهوب على أن والدها هو كل حظها من الرجال، فقد كان صديقها وحبيبها، لافتة إلى أنها غير محظوظة مع الرجال، على الرغم من حبها الشديد لزوجها وتفاهمها معه، وارتباطهما سويًا بإبنتهما، ما جعل غيابة غير مؤثر على علاقتهما.

تمنيت الزواج من فنان شهير لكنه لم يقتنع 

في تصريح ناري، أوضح الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب أنه لا تكن أي عداوة مع الرجال كما يطلق الجمهور عليها، وأن خبرتها مع الرجال جيدة، إذ أنها تزوجت في سن صغيرة، انتهت أحلامها بسبب زواجها حتى انفصلت عنه بعد زواج استمر5 سنوات.

تزوجت راغدة شلهوب للمرة الثانية وأنجبت ابنتها الوحيدة، وارتبطت بشخص من الوسط الفني، وتمنت الزواج منه، إلا أنه لم يكن مقتنع بفكرة الزواج، قائلة: 

«هذه الشخصية التي أحكي عنها أخد قرار الارتباط، ليس من فترة زمنية بعيدة لكن قريبة، وإذا كنت انتظرت كل هذه الفترة لم أكن لأى ابنتي التي أصبح عمرها 14 عامًا، أنا كان لدي رغبة في الزواج وتأسيس عائلة لكنه لم يكن مقتنعًا بفكرة الزواج».

عن راغدة شلهوب

راغدة شلهوب هي إعلامية لبنانية أشتهرت من خلال عملها في قنوات أوربت من خلال برنامج ( عيون بيروت)، لتعمل بعد ذلك في شبكة LBC، ثم زادت شهرتها وعرفها الجمهور المصري من خلال برنامج ( كلام في سرك) الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة.

وُلدت راغدة شلهوب في بيروت، وتخرجت من كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة للبنانية.

خاضت راغدة شلهوب تجربة التمثيل من خلال المسلسل اللبناني (حلو الغرام) عام 2013 إلا أنها لم تكررها بعد ذلك.

راغدة شلهوب الفلوس أهم من الحب عيون بيروت حلو الغرام كلام في سرك قناة الحياة

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