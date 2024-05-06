اختفاء هذا النوع| مفاجآت في أسعار السجائر بالأسواق .. القائمة الكاملة

يتابع المدخنون في مصر عن كثب في الآونة الأخيرة، أسعار السجائر، خاصة بعد تطبيق الزيادات الأخيرة، وفقًا للتصريحات الأخيرة الصادرة عن شركة فيليب موريس، بشأن زيادة أسعار جميع منتجاتها من العلامات التجارية ميريت، مارلبورو، ال آند ام.

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

مارلبورو بمختلف أنواعها 84 جنيهًا

مالبورو كرافتد 74 جنيهًا

ميريت 90 جنيهًا

ال ام 64 جنيها

كليوباترا بوكس ( أبيض - ألوان) 34.5 جنيه

بوكس 10 24.5 جنيه

كليوباترا بلاك - كليوباترا كينج سايز - كليوباترا سوفت كوين- كليوباترا سوبر بسعر 34.5 جنيه.

زيادة أسعار السجائر في مصر

كانت شركة فيليب رفعت أسعار السجائر عدة مرات متتالية خلال الآونة الاخيرة، وسجلت الزيادات الإجمالية كالتالي:

كانت الزيادة في شهر إبريل 2023 بقيمة 5 جنيهات.

في نوفمبر 2023 كانت الزيادة بقيمة 10 جنيهات، ليكون الإجمالي 15 جنيهًا.

في فبراير 2024 زادت السجائر بقيمة 11 جنيها، ليكون الإجمالي 26 جنيهًا.

في إبريل 2024 زادت مرة أخرى بقيمة 5 جنيهات ليكون إجمالي الزيادة 31 جنيهًا.

سبب اختفاء سجائر كليوباترا من الأسواق

تساءل الكثير من المدخنين عن سبب اختفاء سجائر كليوباترا من الأسواق، وهو الامر الذي أوضحه إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة المعسل والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية، لافتًا إلى أن اختفاءها يرجع إلى جشع بعض التجار ممن يقومون بإخفائها بهدف زيادة سعرها بالسوق المحلي، وهو ما يرجع إلى سوء التوزيع من الشركة الشرقية للدخان، منوهًا بأنه على الرغم من التلاعب بأسعار السجائر إلا أن هذا لن يترك تأثيرًا على معدل الاستهلاك بالسوق المحلي.

حملة شبابية لمقاطعة السجائر الأجنبية بعد ارتفاع أسعارها

كان شباب الجيزة شنوا حملة واسعة تحت شعار «خليها تعطن» لمقاطعة السجائر الأجنبية، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وتأتي هذه الحملة بعد دعوات مقاطعة المنتجات التي يرفع التجار أسعارها بشكل مبالغ فيه، دون الالتزام بالتسعيرة الرسمية، من أجل تحقيق أرباح عن طريق استغلال المواطنين.

وتتضمن الحملة فعاليات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع، تهدف إلى نشر الوعي بأضرار التدخين، وخاصةً السجائر الأجنبية التي رفع التجار أسعارها من 5 إلى 10 جنيهات عن السعر المعلن من الشركات المصنعة، كما تشجع الحملة الشباب على التخلّص من عادة التدخين وتحسين صحتهم ونمط حياتهم.

وتلقى الحملة تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن دعمهم لمبادرة المقاطعة وشاركوا قصصهم مع التدخين ونصائحهم للتخلّص منه، كما حظيت الحملة بدعم من بعض المحال التجارية التي أعلنت عن عدم بيع السجائر تشجيعاً للشباب على الإقلاع عنها.