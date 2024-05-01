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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

صدى البلد

اعتاد البنك الأهلي المصري على طرح شهادات ادخارية تحقق أهداف ورغبات عملائه، واستمرارًا للطروحات المتتالية للشهادات الادخارية، يطرح البنك الأهلي في الوقت الجاري شهادة ادخار بلاتينية سنوية يمكن أن تصل قيمة العائد منها إلى 1500 جنيه يوميًا!. 

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تفاصيل الشهادة البلاتينية الجديدة 

يطرح البنك الأهلي المصري، شهادة ادخار بلاتينية سنوية ذات عائد ثابت لأجل سنة واحدة فقط، بـ 3 عوائد ما بين يومي وشهري وسنوي.

  • عائد يومي بفائدة 23% سنويًا
  • شهري بفائدة 23.5% سنويًا
  • سنوي بفائدة 27%

يحتسب البنك الأهلي المصري الفائدة على مبلغ الشهادة بدءًا من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة، حيث يتيح البنك شراء الشهادة من مبلغ 1000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات المبلغ.

يوفر البنك الأهلي المصري على شهادة الادخار بأجل سنة واحدة فقط للحصول على قرض تصل نسبته إلى 95% من عبء سداد بفائدة 29% سنويًا.

كيفية الحصول على عائد 1580 يوميًا

يمكن للعميل من خلال الشهادة البلاتينية الجديدة الحصول على مبلغ يومي ثابت بقيمة 1580 جنيهًا من وراء الشهادة، عند استثمار مبلغ 25 مليون دولار، كما يمكن الحصول على مبلغ شهري ثابت لمدة سنة بقيمة 58.75 ألف جنيه عند استثمار 3 ملايين جنيه في شهادة الإدخار البلاتينية.

يمكن للعميل الحصول على عائد سنوي بقيمة 810 آلاف جنيه من البنك الأهلي المصري عند استثمار مبلغ 3 ملايين جنيه في شهادات الادخار البلاتينية السنوية أجل عام، والتي تصل فائدتها إلى 27% سنوي.

يحصل عميل شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية على مبلغ يومي ثابت يرتفع لأكثر من 6 آلاف جنيه، في حال استثمار مبلغ 10 ملايين جنيه في الشهادة، ويتيح نفس المبلغ الحصول على دفعة شهية تبلغ 195.8 ألف جنيه عند اختيار صرف العائد شهريًا، أما السنوي فيصل إلى 2.70 مليون جنيه.

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