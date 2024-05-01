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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

زوجها طلقها 11 مرة.. حكاية طلاقات ميار الببلاوي المثيرة للجدل|القصة كاملة

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

أثارت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ما نشرت أحد مقاطع الفيديو تتحدث خلاله عن اتهام أحد الشيوخ لها بالزنا، عقب تصريحاتها في أحد البرامج التليفزيونية بطلاق زوجها لها 11 مرة، فما القصة.. ومن هو زوجها؟.. 

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طلاق ميار الببلاوي 11 مرة من نفس الزوج 

بينما كانت تحل الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي ضيفة على برنامج «شيخ الحارة»، تحدثت مع الإعلامية بسمة وهبة عن زواجها وطلاقها الذي حدث 11 مرة، موضحة: 

«رفعت عليه قضية وحبسته كنا في عز الثورة، طلقتي كتير واتجوزنا كتير، طلقني حوالي 11 مرة، هو أول حب في حياتي وأول راجل في حياتي، مخلفناش من بعض».

سبب طلاق ميار الببلاوي 11 مرة من زوجها 

أوضحت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي سبب طلاقها 11 مرة من زوجها الذي يُدعى عبدالله، الفنان والمنتج السعودي، قائلة: 

«كنت عاوزة أخلف، فـ اتجوزت غيره ورجعت له تاني، حصلت مشاكل واتطلقنا، ورغم مشاكلنا وقف جنبي لما ماما ماتت وساندني بكل اللي يقدر عليه، بعد ما شيلت الرحم وكان كريم معايا وابني.. 

الراجل ده هو حياتي كلها وأنا وهو عصبيين جدًا، وكل مرة بتحصل كوارث ومش مني ومنه من اللي حوالينا زي ما كونوا مستكترين عليا، وآخر رجعة لينا دلوقتي جوازي مش موثق، أنا مش عاوزة أوثقة».

من هو زوج ميار الببلاوي؟ 

زوج الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي هو الفنان والمنتج السعودي عبدالله الكاتب، وُلد ي 18 مارس 1978م، ووُصف بأصغر منتج عربي بعد توليه وعمره 16 عامًا، إنتاج فيلم «خلطبيطة»، من بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز وإخراج مدحت السباعي.

شارك عبدالله السعودي بالتمثيل في أغلب الأعمال الفنية التي أنتجها، منها أفلام: 

  • لحم رخيص
  • إحنا ولاد النهاردة
  • بيتزا بيتزا
  • دكتور سيليكون

ومسلسلات منها «أسرار، وآه من حوا».

ميار الببلاوي أرسلت زوجها للسجن

تبادل المنتج والفنان السعودي عبدالله وزوجته الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي إقامة الدعاوى القضائية، إذ اتهمها بسرقة مصوغات والدته، والهروب من السعودية، وطالب بوضعها في بيت الطاعة.

ومن ناحيتها، أقامت ميار الببلاوي دعوى قضائية ضد زوجها عبدالله، واتهمته بالتحريض وسرقة عفش الزوجية، وفي 25 ديسمبر 2011، وبعد قضائه شهرين في الحبس، صدر الحكم ببراءته من تلك التهمة.

ميار الببلاوي طلاق شيخ الحارة بسمة وهبة عبدالله الكاتب

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زوجها طلقها 11 مرة.. حكاية طلاقات ميار الببلاوي المثيرة للجدل|القصة كاملة


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