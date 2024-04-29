بلاها فراخ| حملة جديدة لمقاطعة الدواجن.. تعرف على الأسعار الآن

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية دعوات لمقاطعة الأسماك، حيث شهد سوق الأسماك الحضاري الجديد في محافظة بورسعيد انخفاضًا في أسعار الأسماك، اليوم الإثنين، نتيجة تلك الحملات التي انطلقت تحت مسمى «خليها تعفن»، إذ انخفضت أسعار بعض الأنواع بنسبة 50%.

جاء انخفاض سعر الأسماك في اليوم التالي لنجاح الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، الأمر الذي شجع إلى تطبيق نفس الحملات على الدواجن والبيض…

انتشار دعوات مقاطعة الدواجن والبيض

بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك في مصر في تحقيق أهدافها، انتشرت الكثير من الدعوات لمقاطعة شراء الدواجن والبيض، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، سعيا لتقليل أسعارها تحت شعار «بلاها فراخ».

بلاها فراخ

وفي نفس السياق كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات تليفزيونية، تفاصيل حملة بلاها فراخ، موضحًا أن هناك اكتفاء ذاتيًا من الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، ونسبة التراجع في أسعار الدواجن وصلت إلى 20%، وتبلغ نسبة تراجع أسعار البيض نحو 22%.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه لابد من الحفاظ على منتجي الدواجن والبيض للوصول إلى حجم تراجع كبير في الأسعار، لأن ثبات معدل الإنتاج هو أساس التراجع والانخفاض في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من الدواجن والبيض أقل من المستوى الموجود في الدول الأخرى، حيث يتم تحديد 12 كيلو للفرد من الدواجن سنويًا، و 100 بيضة للفرد أيضًا سنويًا ولابد من الحفاظ على البروتين الحيواني إنتاجية في السوق المحلية.

78 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 75 جنيها للكيلو.

و سعر الدواجن البيضاء ما بين 77 و 78 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 75 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 88 و 89 جنيها للكيلو.

تراوح سعر البيض الأبيض بين 114 و 115 جنيها

البيض الأحمر تراوح بين 114 و 115 جنيها

و البلدي 119 و 120 جنيها للكرتونة.

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 30 و 34 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 8 جنيهات.