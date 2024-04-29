هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية داخل المزارع في يوم الاثنين الموافق 29 إبريل 2024.





أسعار الدواجن اليوم

وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 78 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة 89 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها .

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 88 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.







أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 150 ل 152 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 155 جنيها.



مقاطعة الدواجن



ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه لا يوجد مقاطعة للدواجن والبيض على أرض الواقع ، معلقا :" كلها شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لأن المصريين لا يستطيعون الاستغناء عن الدواجن باعتبارها أرخص بروتين " .

وأضاف "الزيني " خلال تصريحات لـ "صدي البلد " ، أن أسعار البيض انخفضت فى المزارع بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية ، حيث انخفضت كرتونة البيض حوالى 25 جنيهًا، كذلك هبطت أسعار الدواجن عقب شهر رمضان بسبب قلة الإقبال عليها .

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن أسعار الدواجن ارتفعت أمس حوالى 8 جنيها، حيث وصلت أسعارها إلي 83 جنيهًا بعد أن كانت 75 جنيهًا ، ثم انخفضت مرة أخرى اليوم ليصل سعرها بالمزارع إلي 78 جنيهًا، لافتا إلي أن الدواجن سلعة مرنة ترتفع وتنخفض على حسب العرض والطلب وغير قابلة للتخزين.



وتابع قائلا:" لما الناس تقاطع اللحوم والأسماك والدواجن هناكل إيه؟ " ، مؤكدًا أن هناك ضعف في القوة الشرائية فى الدواجن والبيض، حيث يصل نصيب الفرد 12 كيلو فى العام فى حين أن نصيب الفرد فى الدول المحيطة حوالى 25 كيلو فى العام .