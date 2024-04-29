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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

الدواجن 
الدواجن 

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق بشكل ملحوظ اليوم مجددا، إذ سجلت نحو  75-76جنيها في المزرعة في المتوسط بعد 105 جنيهات كأعلى سعر قبل شهرين.

أسعار الدواجن اليوم 

ويبدأ سعر الدواجن اليوم من 79 جنيها إلى 90 جنيها لدى المحلات للمستهلك، بعد أن تجاوزت الـ 130 جنيها ووصلت إلى 135 جنيها في أسواق بعض المناطق بتراجع متوسط 55 جنيها.

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تراجع أسعار الأعلاف 

وتراجعت أسعار طن العلف بحسب بنحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ 23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

60 جنيها

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 75 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 172-200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -250 جنيها.

البانيه

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 75-76جنيها في المزرعة، و 79 وقد يصل إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 115-130 جنيها للكيلو.
  •  الدواجن الساسو: 93-100 جنيهً للكيلو.
  • الأوراك: بين 87- 105 جنيهًات للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 172-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 60 -70 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 42-55 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
  •  

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي بعد التراجع :

سعر كرتونة الأحمر 135 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 140-150 جنيها بعد 180 أو يزيد.

البيض 

أسعار البيض الأبيض

سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيها.
تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 140 جنيها.
سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 125 جنيها للمستهلك.

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