"منتجي الدواجن" يعلق على انخفاض الأسعار ويوضح أسباب ارتفاع بيض المائدة

قال ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن تذبذبات الأسعار على مستوى الدواجن وبيض المائدة يؤكد أن هناك سلعا شديدة الصعود والهبوط، خاصة أنها دواجن حية وبيض وهي منتجات حية لا تقبل التخزين .



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON": “تذبذب الأسعار ظاهر بعد انتهاء موسم عيد الفطر المبارك”، متابعا: سعر طبق البيض وصل إلى 160-170 جنيها، ولكن الآن سعره انخفض.



ولفت إلى أنه مع تراجع الطلب تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 25% والبيض بنسبة 20% قائلاً : هذا شيء جيد جداً.



وحول تأثير مقاطعة الأسماك على زيادة الطلب على الدواجن علق قائلاً : المقاطعة في حد ذاتها شيء حضاري وجيد لكن لازم تكون في موقعها لأننا على مدار عام 2022 و2023 فقدنا قطاعا كبيرا جداً من المربين ولازم أحافظ على المربين، متابعا: توازن الأسعار يأتي من الإنتاج والإتاحة والحفاظ على المربين ".



وأشار إلى أن مقاطعة الأسماك لم تؤثر على سعر الدواجن والطلب عليها لم يتأثر بدليل أن الأسعار لم ترتفع، بالإضافة إلى تراجع جيد في أسعار الاعلاف ".

