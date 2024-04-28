عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعوات مقاطعة الدواجن.. هل نجحت فى تخفيض الأسعار؟

صدى البلد

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية دعوات لمقاطعة شراء الدواجن والبيض في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار "بلاها فراخ" ، وذلك بهدف تقليل أسعارهم فى الأسواق،  وذلك بعد حملات مقاطعة الأسماك التى أثرت على الأسواق الفترة الأخيرة .

 

أرخص بروتين
 

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أنه لايوجد مقاطعة للدواجن والبيض على أرض الواقع ، معلقا :" كلها شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لأن المصريين لايستطيعون الاستغناء عن الدواجن باعتبارها أرخص بروتين " .

وأضاف "الزيني " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، أن أسعار البيض انخفضت فى المزارع بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية ، حيث انخفضت كرتونة البيض حوالى 25 جنيهًا،  كذلك هبطت أسعار الدواجن عقب شهر رمضان بسبب قلة الإقبال عليها .

 

أسعار الدواجن 

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن أسعار الدواجن ارتفعت أمس حوالى 8 جنيها،  حيث وصلت أسعارها إلي 83 جنيهًا بعد أن كانت 75 جنيهًا  ، ثم انخفضت مرة أخرى اليوم ليصل سعرها بالمزارع إلي 78 جنيهًا،  لافتا إلي أن الدواجن سلعة مرنة ترتفع وتنخفض على حسب العرض والطلب وغير قابلة للتخزين. 
 

وتابع قائلا:" لما الناس تقاطع اللحوم والأسماك والدواجن هناكل إيه؟ " ، مؤكدًا أن هناك ضعف في القوة الشرائية فى الدواجن والبيض،  حيث يصل نصيب الفرد  12 كيلو فى العام فى حين أن نصيب الفرد فى الدول المحيطة حوالى 25 كيلو فى العام .
 

نصيب الفرد

 

وأستكمل :" نصيب الفرد من البيض حوالى 100 بيضة فى العام أما فى الدول الأخري نصيب كل فرد 200 بيضة فى العام " ، وهذا يدل على انخفاض القوة الشرائية لدينا .
 

أسعار الدواجن اليوم 

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  78 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة  89 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها . 

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  88 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها  وتصل للمستهلك بسعر  83 جنيهًا 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة

الدواجن البيض مقاطعة شراء الدواجن أرخص بروتين أسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

السبب الحقيقي للخناقة| أسطورة ليفربول يكشف المستور في أزمة محمد صلاح وكلوب

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

برودة ليلا وأمطار رعدية .. تحذيرات من حالة الطقس الساعات المقبلة

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

ترشيحاتنا

ينقلنا لمرحلة متقدمة.. أحمد موسى: مركز البيانات والحوسبة السحابية بمثابة «عقل مصر»

4 مسلحين هاجموا سفينة.. هيئة بريطانية تعلن عن حادث جديد في البحر الاحمر

كأس الكونفدرالية.. مصطفى شلبي يحرز الهدف الثالث للزمالك في مرمى دريمز

التحضيرات لـ«رفح» مستمرة.. مسئول إسرائيلي: لن نتخلى في أي صفقة عن أهداف الحرب

تحذير عاجل من تحول مفاجئ في الطقس.. ماذا يحدث؟

فقد 160 جنيها.. سر انخفاض أسعار الذهب في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة رياضية.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بشهادة أبو الهول| حفل زفاف أسطوري.. من هو الملياردير الهندي Ankur Jain؟

بسيطة وأنيقة.. الأميرة «رجوة» زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

الرئيس وجه بالاهتمام به في التعليم.. مجال الرقمنة وأهميته تكنولوجيا واقتصاديا

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ