دعوات مقاطعة الدواجن.. هل نجحت فى تخفيض الأسعار؟

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية دعوات لمقاطعة شراء الدواجن والبيض في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار "بلاها فراخ" ، وذلك بهدف تقليل أسعارهم فى الأسواق، وذلك بعد حملات مقاطعة الأسماك التى أثرت على الأسواق الفترة الأخيرة .

أرخص بروتين



وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه لايوجد مقاطعة للدواجن والبيض على أرض الواقع ، معلقا :" كلها شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لأن المصريين لايستطيعون الاستغناء عن الدواجن باعتبارها أرخص بروتين " .

وأضاف "الزيني " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، أن أسعار البيض انخفضت فى المزارع بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية ، حيث انخفضت كرتونة البيض حوالى 25 جنيهًا، كذلك هبطت أسعار الدواجن عقب شهر رمضان بسبب قلة الإقبال عليها .

أسعار الدواجن

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن أسعار الدواجن ارتفعت أمس حوالى 8 جنيها، حيث وصلت أسعارها إلي 83 جنيهًا بعد أن كانت 75 جنيهًا ، ثم انخفضت مرة أخرى اليوم ليصل سعرها بالمزارع إلي 78 جنيهًا، لافتا إلي أن الدواجن سلعة مرنة ترتفع وتنخفض على حسب العرض والطلب وغير قابلة للتخزين.



وتابع قائلا:" لما الناس تقاطع اللحوم والأسماك والدواجن هناكل إيه؟ " ، مؤكدًا أن هناك ضعف في القوة الشرائية فى الدواجن والبيض، حيث يصل نصيب الفرد 12 كيلو فى العام فى حين أن نصيب الفرد فى الدول المحيطة حوالى 25 كيلو فى العام .



نصيب الفرد

وأستكمل :" نصيب الفرد من البيض حوالى 100 بيضة فى العام أما فى الدول الأخري نصيب كل فرد 200 بيضة فى العام " ، وهذا يدل على انخفاض القوة الشرائية لدينا .



أسعار الدواجن اليوم

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 78 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة 89 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها .

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 88 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة