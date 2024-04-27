البيض بـ 130 جنيها .. اتحاد الدواجن: الأسعار تراجعت 25%

أكد ثروت الزيني رئيس اتحاد الدواجن، أنه هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية.
وقال الزيني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مع توفير النقد الأجنبي أصبح هناك وفرة للخامات وأصبح لدينا مخزون استراتيجي للخامات وهناك تراجع في أسعار الخامات بنسبة 30 % ".
وأضاف ثروت الزيني:" الدواجن والبيض لهم طبيعة خاصة وهي سلع لا تقبل التخزين او الاحتكار".
وتابع ثروت الزيني:" سعر كيلو الدواجن في المزرعة اليوم انخفض لـ 75 جنيه ونسبة الانخفاض حوالي 25 %".
وأكمل ثروت الزيني:" سعر بيض المائدة وصل لـ 130جنيه للكرتونة وذلك عند شرائه من المزرعة ".