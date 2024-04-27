بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

تعد الأعلاف هى العامل الأقوى والمؤثر فى أسعار الدواجن ، حيث تمثل 70% من تكلفة الدواجن، فضلا عن عوامل الإنتاج والإتاحية وقانون العرض والطلب ، لذا تحاول الدولة جاهدة لتوفير الأعلاف أمام المربيين لإنتاج العديد من الدورات .

انخفاض أسعار الأعلاف



وسجلت أسعار الأعلاف اليوم السبت 27 أبريل 2024، في مصر ببورصة الدواجن، تراجعًا ملحوظًا بمختلف أنواع الذرة، بقيمة 1128 جنيها للطن، بينما يتراوح سعر طن الذرة ما بين 11200 إلى 14857 جنيها.



ويتوقف سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون



أسعار الدواجن اليوم

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 83 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة 89 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها .

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 88 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.

أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 150 ل 152 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 155 جنيها.

الإنتاج المنخفض





ومن جانبه ، أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الطلب العالمي على الفرخة المصرية مرتفع ولا نستطيع الوفاء به في الوقت الحالي في ظل الإنتاج المنخفض.

وتابع رئيس شعبة الدواجن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر تصريحات تليفزيونية أن الدولة المصرية عليها التحرك بإيجابية للوفاء بالطلبات العالمية، إذ أن الدواجن ليست فقط المطلوبة بالخارج بل كذلك البيض والمنتجات كاملة الصنع ذات الصلة، مشيرًا إلى ضرورة العودة لنسبة الإنتاج القديمة قبل عام 2022، وخصوصا أن وزارة الزراعة لديها مزارع لا تعمل.

سعر كيلو الفراخ

وأشار رئيس شعبة الدواجن، الى أن كيلو الفراخ وصل لـ 73 جنيها في المزارع الآن، ودولتي الإمارات وليبيا من أكثر الدول التي تطلب الفرخة والبيض المصري