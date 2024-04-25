لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها بسبب النقطة الميتة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس، 25 أبريل 2024، انخفاضا ملحوظا، لليوم الثاني على التوالي، بعد موجة الارتفاعات التي وصلت إليها في الفترة الأخيرة.

تراجع أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن الحية، حيث هبط متوسط سعر الكيلو 4.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

الفراخ البيضاء

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم، من 91.84 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 117.61 جنيه بحد أقصى.

شعبة الدواجن: النقطة الميتة سبب الانخفاض

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن "النقطة الميتة" في صناعة الدواجن تعتبر ما بين عيدي الفطر والأضحى، مبينا أنه لا يوجد الكثير من الطلب على شراء الدواجن في هذه الفترة.

الاعلاف

وأضاف السيد، خلال حوار تليفزيوني، أنه يجب أن يحدث انخفاض في أسعار الذرة والعلف لأنه من المدخلات الرئيسية لصناعة الدواجن، كما أن فول الصويا انخفض سعره أيضا، مبينا أنه يجب ألا يزيد سعر طن العلف على 20 ألف جنيه، ولكنه يتراوح بين 22.5 إلى 24.5 ألف جنيه.

انخفاض 20 جنيها في الكيلو

أكد رئيس شعبة الدواجن، أن آخر سعر للدواجن بنهاية رمضان كان 93 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ 105 جنيهات، مشيرا الى أن سعرها في المزرعة حالياً يصل إلى 73 جنيها.

ولفت السيد إلى أن هناك انخفاضا وصل لـ 20 جنيها، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح من 83 - 85 جنيها، موضحا أنه سعر جيد بناءً على الانخفاضات التي كانت متوقعة.

أسعار الفراخ اليوم الخميس

- بلغت أسعار الدواجن اليوم بالبورصة الرئيسية، نحو 76 جنيها للكيلو.

- تراوحت أسعار أمهات الدواجن البيضاء بين 75- 80 جنيها للكيلو.

فراخ أمهات

- الدواجن البلدي سعر 120 جنيهًا، بينما البط البلدي وصل إلى 170 جنيهًا.

- سعر البانية تراوح بين 200 - 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

- وصل سعر البيض الأبيض 146 جنيها للكرتونة، ويصل السعر للمستهلك 160 جنيهًا.

سعر البيض

- سعر البيض الأحمر 149 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 155 جنيهًا، بينما البيض البلدي تراوح بين 135 - 140 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 160 - 165جنيهًا، وفقا للمنطقة.