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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

صدى البلد

رغم انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، منذ أيام قليلة، إلا أن المواطنين خاصة الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة، بدأوا البحث عن موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال، مع إطلاق الأمنيات أن تكون إجازة طويلة على غرار إجازة العيد، وباتوا يبحثون عبر محرك البحث جوجل عن مدتها.

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إجازات عيد العمال وشم النسيم

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا، حدد خلاله موعد إجازة شم النسيم 2024، موضحًا أنه من المقرر أن يأتي يوم الاثنين 6 مايو، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

عيد شم النسيم

كما قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الاثنين 6 مايو، خاصة أن عيد القيامة المجيد 5 مايو.

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3 أيام إجازة عيد تحرير سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 

وتعد إجازة عيد تحرير سيناء، أول إجازة للموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتعتبر عطلة رسمية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، يعقبها يوم العطلة الرسمية الجمعة والسبت، وبذلك يحصل موظفو الحكومة على عطلة لمدة 3 أيام متواصلة.

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8 أيام إجازة في شهرين

بعد الإعلان عن قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازات شهر أبريل ومايو، أصبح هناك 8 أيام لموظفي الحكومة، خاصة المسيحيين، وتتمثل في:

اجازة

-إجازة عيد تحرير سيناء 2024: الخميس الموافق 25 أبريل.
-عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 26 أبريل.
-عطلة أسبوعية: السبت الموافق 27 أبريل.
-إجازة عيد العمال: الخميس الموافق 2 مايو.
-عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.
-عطلة أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.
-إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد الموافق 5 مايو.
-إجازة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

الموظفون عيد العمال شم النسيم العاملين بقطاعات الدولة مجلس الوزراء عيد تحرير سيناء عيد الفطر المبارك

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