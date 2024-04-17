يسافر الكونغو بطائرة خاصة.. هل يداوي الأهلي جراحه محليا بالفوز على مازيمبي أفريقيًا؟

حصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات أمس الثلاثاء، عقب نهاية مباراة الزمالك بالدوري، وذلك قبل السفر للكونغو لمواجهة مازيمبى فى دوري الابطال، لإراحة اللاعبين فى ظل ضغط المباريات الذى يعانى منه لاعبو المارد الأحمر سواء محلياً أو أفريقياً.

الأهلي يستأنف تدريباته قبل السفر للكونغو

يستأنف فريق الكرة بالنادي الاهلي، تدريباته اليوم الأربعاء، بخوض مران خفيف قبل السفر إلى الكونغو في تمام الثانية من ظهر نفس اليوم.

تدريب الأهلي

سفر الاهلى قبل المباراة بيومين جاء من أجل التدريب علي الملعب الرئيسي الذي سيستضيف تلك المواجهة يومي الخميس والجمعة، خاصة أنه من العشب الصناعي وهو حق تكفله لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم للفريق الضيف.

طائرة خاصة لبعثة الأهلي

حدد مارسيل كولر موعد السفر للكونغو لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر سفر البعثة فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة.

طائرة خاصة للأهلي

ويواجه فريق الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

مشوار الأهلي ومازيمبي لنصف النهائي

تأهل الأهلي للدور نصف النهائي، بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة، بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

الاهلي

مازيمبي

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، عقب تعادلهما ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، والفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

موعد مباراة الأهلى أمام مازيمبي

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت 20 أبريل فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

أولى مواجهات الأهلي مع تي بي مازيمبي كانت في الأول من سبتمبر عام 2002، وتحديدا في في الجولة الثالثة بدور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد بلال في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني من اللقاء.

فوز الاهلي

وشهد لقاء الأهلي الثاني أمام مازيمبي في الجولة الرابعة من نفس المجموعة، تعادلاً سلبياً.

التقى الأهلي مع مازيمبي مرة أخري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2012، وأقيم اللقاء الأول بالقاهرة في الثامن من يوليو 2012، وانتهى بفوز الأهلي 2-1، حيث أحرز عماد متعب هدف الأهلي الأول في الدقيقة 11، فيما نجح مازيمبي في تعديل النتيجة رغم طرد أحد لاعبيه أثناء سير المباراة بعدما سجل ساماتا هدف التعادل لمازيمبي في الدقيقة 85 من خطأ قاتل لشريف اكرامي الذي لم يحسن تقدير الكرة، وأنقذ محمد ناجي جدو موقف الأهلي في المباراة، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 90 والوقت القاتل للمباراة.

فرحة مازيمبي

بينما أقيمت مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في إطار الجولة الخامسة من نفس مجموعة بطولة 2012، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بهدفين نظيفين.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

يأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.