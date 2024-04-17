عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يسافر الكونغو بطائرة خاصة.. هل يداوي الأهلي جراحه محليا بالفوز على مازيمبي أفريقيًا؟

صدى البلد

حصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات أمس الثلاثاء، عقب نهاية مباراة الزمالك بالدوري، وذلك قبل السفر للكونغو لمواجهة مازيمبى فى دوري الابطال، لإراحة اللاعبين فى ظل ضغط المباريات الذى يعانى منه لاعبو المارد الأحمر سواء محلياً أو أفريقياً.

txt

وصلة تعنيف من كولر|قرار قاسي من الخطيب ضد لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك .. تفاصيل

txt

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

الأهلي يستأنف تدريباته قبل السفر للكونغو

يستأنف فريق الكرة بالنادي الاهلي، تدريباته اليوم الأربعاء، بخوض مران خفيف قبل السفر إلى الكونغو في تمام الثانية من ظهر نفس اليوم.

تدريب الأهلي 

سفر الاهلى قبل المباراة بيومين جاء من أجل التدريب علي الملعب الرئيسي الذي سيستضيف تلك المواجهة يومي الخميس والجمعة، خاصة أنه من العشب الصناعي وهو حق تكفله لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم للفريق الضيف.

txt

القمة الخامسة.. هل يكرر كولر إنجاز مانويل جوزيه بعد 17 عاما؟

txt

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

طائرة خاصة لبعثة الأهلي

حدد مارسيل كولر موعد السفر للكونغو لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر سفر البعثة فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة.

طائرة خاصة للأهلي

ويواجه فريق الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

txt

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

txt

الديربي الأشهر.. ماذا قال كولر وجوميز لـ لاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة؟

مشوار الأهلي ومازيمبي لنصف النهائي

تأهل الأهلي للدور نصف النهائي، بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة، بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

الاهلي
مازيمبي 

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، عقب تعادلهما ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، والفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

txt

مين ميحبش فاطمة|سر اللحظات الأخيرة في حياة شيرين سيف النصر.. ووصيتها الأخيرة

txt

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

موعد مباراة الأهلى أمام مازيمبي

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت 20 أبريل فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

txt

سجل خالٍ من الهزائم|هل يداوي ليفربول جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس.. وأرقام مميزة لـ«صلاح»

txt

هل يلحق بمباريات بوركينا وغينيا؟.. اتحاد الكرة يتابع تطورات إصابة تريزيجيه

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

أولى مواجهات الأهلي مع تي بي مازيمبي كانت في الأول من سبتمبر عام 2002، وتحديدا في في الجولة الثالثة بدور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد بلال في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني من اللقاء.

فوز الاهلي

وشهد لقاء الأهلي الثاني أمام مازيمبي في الجولة الرابعة من نفس المجموعة، تعادلاً سلبياً.

التقى الأهلي مع مازيمبي مرة أخري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2012، وأقيم اللقاء الأول بالقاهرة في الثامن من يوليو 2012، وانتهى بفوز الأهلي 2-1، حيث أحرز عماد متعب هدف الأهلي الأول في الدقيقة 11، فيما نجح مازيمبي في تعديل النتيجة رغم طرد أحد لاعبيه أثناء سير المباراة بعدما سجل ساماتا هدف التعادل لمازيمبي في الدقيقة 85 من خطأ قاتل لشريف اكرامي الذي لم يحسن تقدير الكرة، وأنقذ محمد ناجي جدو موقف الأهلي في المباراة، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 90 والوقت القاتل للمباراة.

فرحة مازيمبي 

بينما أقيمت مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في إطار الجولة الخامسة من نفس مجموعة بطولة 2012، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بهدفين نظيفين.

txt

انخفض بنسبة 25%| الأسعار الجديدة لرغيف الخبز الفينو والسياحي

txt

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

يأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

يسافر الكونغو بطائرة خاصة الأهلى الفوز على مازيمبي فريق الاهلي مارسيل كولر دوري الابطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

ميدو يكشف عن لاعب لا يستحق التواجد في الأهلي| تفاصيل

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

ميدو يثير الجدل حول لاعب بالأهلي: الناشئون أفضل منه

ترشيحاتنا

وزير النقل: وصول 914 عربة سكة حديد جديدة من المجر حتى الآن

الخشت: جامعة القاهرة الأول مصريًا والثانية أفريقيًا في الآداب والعلوم الإنسانية

بصواريخ ومدفعية.. حزب الله يستهدف تجمعات جنود الاحتلال على الحدود مع لبنان

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

تراجع تام عن موقفها.. إيطاليا تفتح النار على إسرائيل من أجل غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

يسافر الكونغو بطائرة خاصة.. هل يداوي الأهلي جراحه محليا بالفوز على مازيمبي أفريقيًا؟

قصة شعر مختلفة.. يسرا تصدم متابعيها بصور جديدة | شاهد

قرار حاسم من «التعليم»|اتهام مدرسة دولية بالترويج للمـ.ثـ.لـ.ية بين طلبة الابتدائي.. وهذه العقوبة القانونية

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ