سجل خالٍ من الهزائم|هل يداوي ليفربول جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس.. وأرقام مميزة لـ«صلاح»

يلتقي فريق ليفربول، نظيره كريستال بالاس، في مباراة ستجمع بينهما ضمن الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الجاري 2023-2024، عصر اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد».

ليفربول يمني النفس بعودة الانتصارات

ينتظر ليفربول مباراة صعبة أمام كريستال بالاس، خاصة بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق أمام أتالانتا الإيطالي، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بثلاثية نظيفة.

صلاح شارك بديلا أمام اتلانتا

ويمني ليفربول نفسه بالعودة من جديد إلى مسار الانتصارات، على حساب كريستال بالاس، وفي ظل المنافسة الشرسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع أرسنال ومانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول حاليًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 71 نقطة، وبفارق الأهداف عن صدارة أرسنال، ونقطة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، حيث فاز الريدز في 21 مباراة، وتعادل خلال 8 لقاءات، وخسر مواجهتين فقط.

رقم مميز يدعم صلاح قبل لقاء كريستال بالاس

يملك محمد صلاح رقمًا مميزًا في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، والتي من المقرر أن تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح أمام كريستال بالاس

بشكل عام لم يخسر محمد صلاح مع ليفربول مطلقًا أمام كريستال بالاس، وذلك خلال 11 مباراة لعبها على مدار 7 مواسم سابقة بقميص الريدز، حيث يعد كريستال بالاس من أكثر الفرق التي تلقت أهدافًا من محمد صلاح، في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه للريدز، في عام 2017.

وواجه محمد صلاح بقميص ليفربول فريق كريستال بالاس، في 11 مباراة سابقة، انتصر خلال 9 لقاءات، وتعادل في مواجهتين، وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

وبات محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ يحتاج إلى تمريرة حاسمة واحدة أمام كريستال بالاس، ليصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل 10 أهداف على الأقل، بجانب 10 تمريرات أو أكثر في 3 مواسم متتالية بالبريميرليج.

صلاح يعود للتشكيلة الأساسية

وينتظر أن يعود محمد صلاح للتشكيلة الأساسية للمدرب الألماني يورجن كلوب بعد مشاركته بديلاً في الهزيمة القاسية بثلاثية نظيفة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، ليصبح على مشارف الخروج من المسابقة.

صلاح في التشكيلة الأساسية

ويتعين على الريدز الفوز بفارق 4 أهداف على منافسه في لقاء الإياب الذي يقام بإيطاليا يوم الخميس المقبل، خاصة بعد اعتراف المدرب يورجن كلوب أن عدم اللعب بصلاح اساسيا في تلك المباراة كان خطأ.

محمد صلاح ينافس على هداف الدوري الإنجليزي

ينافس محمد صلاح على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، التي تشهد منافسة بين النجم المصري والمتصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وأولى واتكينز نجم أستون فيلا صاحب المركز الثاني في القائمة.

محمد صلاح

ويسعى ليفربول للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعدما فرط في فوز كان في متناوله أمام مانشستر يونايتد، بل إنه كاد أن يخسر اللقاء، لولا تسجيل نجمه الدولي المصري محمد صلاح هدفا من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.