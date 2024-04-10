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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

صدى البلد

لا تزال قائمة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم المشارك في أولمبياد باريس، تمثل الشغل الشاغل للاعبين المصريين، والمهتمين بعالم الساحرة المستديرة، حيث وقع المنتخب الأولمبي في المجموعة الثالثة مع إسبانيا، وثاني المتأهلين من آسيا والدومينيكان.

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استبعاد إمام عاشور من أولمبياد باريس 

يواصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس القادمة، والتي تنطلق في شهر يوليو المقبل.

إمام عاشور 

واستعبد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من حساباته في أولمبياد باريس 2024، بعدما تأهلت مصر لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

أولمبياد باريس 

وتبدأ مسابقة كرة القدم يوم 24 يوليو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 9 أغسطس 2024، على ستاد حديقة الأمراء، التابع لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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سبب استبعاد إمام عاشور من حسابات ميكالي

يعاني لاعب خط وسط الأهلي إمام عاشور من إصابة قوية في الوقت الحالي، ولن يكون ضمن «ثلاثي فوق السن» المرافق للمنتخب الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024.

ميكالي 

وعكف المدرب البرازيلي خلال الفترة الماضية، على دراسة ما يحتاجه «الفراعنة» في الدورة الأولمبية المقبلة، وانتهى الأمر إلى رغبته في ضم أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، في وسط الملعب، بجانب مركزين آخرين.

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ميكالي يستقر على ضم مهاجم وحارس مرمى ولاعب وسط

واستقر «ميكالي» على ضم مهاجم وحارس مرمى «فوق السن»، بالإضافة للاعب وسط هجومي، ليقع الاختيار على أحمد سيد «زيزو» الذي فضله المدرب البرازيلي للمنتخب الأولمبي على إمام عاشور، خاصة أن ميكالي يرى أن لاعب «الأبيض» سيشكل إضافية كبيرة في الناحية الهجومية، بعد متابعته بشكل كبير في لقاءاته فريقه خلال الفترة الماضية.

احمد زيزو
محمد صلاح

كما استقر ميكالي على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، وفي حالة اعتذار محمد صلاح عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي ستتجه النية لضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، حال أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وقت خوض الأولمبياد.

مصطفى محمد 
الشناوي

وتنص لائحة الأولمبياد، على أحقية المنتخب الأولمبي، وأي منتخب مشارك، في استدعاء 3 لاعبين تزيد أعمارهم على 23 عاما، في قائمته المكونة من 18 لاعبا، لخوض الدورة الأولمبية.

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