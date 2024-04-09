تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

يشهد تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعض التغييرات خلال مباراة الاتحاد السكندري المحدد لها الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من دوري NILE، عن التشكيل الذي لعب آخر مباراتين ضد مودرن فيوتشر في ذهاب، وإياب ربع نهائي الكونفدرالية.

تغييرات في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد

يستعيد فريق الزمالك جهود الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر، بعد غيابهم عن مباراتي مودرن فيوتشر، بسبب عدم القيد الأفريقي.

جوزيه جوميز

ويجهز البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، الثلاثي للاستفادة من خدماتهم في مباريات الدوري، في ظل ضغط المباريات المحلية والأفريقية واتباع سياسة التدوير في المباريات.

تواجد هؤلاء في تدريبات الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تصعيد عدد من لاعبي الفريق من قطاعات الشباب، للتدريب مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترات الحالية ضمن سياسة الجهاز الفني النظر إلى قطاع الناشئين.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تصعيد كل من الظهير الأيسر محيي جمعة، المدافع أحمد رفاعي ثنائي فريق "2003"، ومحمود الشناوي حارس مرمى فريق "2004"، ومحمد إبراهيم ظهير أيمن "2005"، ومحمد السيد، لاعب الوسط "2006"، والذي يتواجد باستمرار مع الفريق الأول.

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفيدرالية

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمس الأول الأحد، أمام فريق فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية وتأهل إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة فريق دريمز الغاني، في نصف النهائي خلال آخر عشرة أيام من شهر أبريل الحالي، على أن تكون مباراة الذهاب في القاهرة يوم 21 أبريل، وسوف تكون مباراة الإياب في غانا يوم 28 أبريل.

موقف الزمالك والاتحاد في دوري NILE

يحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، إلا أنه لعب 11 مباراة فقط، ويسعى للفوز بالمؤجلات حتى يصحح أوضاعه بجدول المسابقة.

فيما يحل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طارق العشري، بالمركز الأول برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف عن فريقي إنبي والمصري البورسعيدي، إلا أن سيد البلد لعب 15 مباراة حتى الآن، ويأمل في العودة من القاهرة بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض.