جيمس بوند المصري.. سر ظهور محمد صلاح ببدلة سوداء في ليفربول

أثار الدولي المصري محمد صلاح، كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل عقب قيام النادي بنشر صورة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، تشبه بدلة العميل الانجليزي جيمس بوند، وهو ما تسبب في زيادة التكهنات حول سبب ارتداء اللاعب بدلة رسمية.

ليفربول يثير حيرة عشاق صلاح

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لكابتن منتخب مصر ولاعب الريدز محمد صلاح، مرتديا بدلة رسمية، وهو ما أثار حيرة محبي ومشجعي الريدز واللاعب، لتبدأ مرحلة من التكهنات عن سبب ظهور صلاح بهذا الشكل.

منشور ليفربول

وكتب ليفربول الإنجليزي عبر حسابه على انستجرام: "العميل 0011.. يبدو أن صلاح لديه مهمة خاصة اليوم".

سر ظهور صلاح مرتديا بدلة رسمية

أوضح نادي ليفربول حقيقة صورة صلاح، وهي أن صلاح يشارك في حملة مع ناديه الإنجليزي في شهر الأرض العالمي، وهو حدث سنوي، حيث يحتفل به العالم يوم 22 أبريل لحماية البيئة.

صلاح رجل المهمة

وكشف النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي، عن تكليف روبرتسون وصلاح ونونيز وإبراهيم كوناتي ودومينيك زوبوسزلاي وكاويمين كيليهر، بالتوصل إلى أفكار للمساعدة في معالجة ما يمكن أن يفعله نادي ليفربول من أجل الكوكب في شهر الأرض العالمي.

وشارك صلاح في حملة مخصصة لوسائل الإعلام الخاصة بالنادي، وتم خلالها إجراء مسابقات بين اللاعبين، وتصويرها لبثها على قناة النادي ووسائل التواصل الاجتماعي.

صلاح يقترب من الظهور في أولمبياد باريس

يسعى محمد صلاح كابتن منتخب مصر الاول ومهاجم ليفربول الانجليزي، الى إقناع الإدارة الفنية لفريقه بمشاركته مع منتخب مصر الاوليمبي في منافسات دورة الألعاب الاولمبية باريس 2024 والمنتظر انطلاقها فى يونيو القادم.

محمد صلاح

وأكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، هذه الأنباء التى أدخلت السرور والفرح على قلب البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الاوليمبي، الذى يسعى بكل السبل لاختيار الثلاثه الكبار للاستعانة بهم فى قائمه المنتخب الاوليمبي.

صلاح في تدريبات الريدز

وشملت اختيارات البرازيلي روجيرو ميكالي، لاعبين مصابين حتى هذه اللحظة، هما محمد الشناوي وإمام عاشور، اللذان أجريا جراحة في الكتف بسبب الإصابة مع المنتخب الاول، والثالث هو محمد عبدالمنعم مدافع المنتخب الاول، بجانب مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، وسيكون محمد صلاح على حساب عاشور على الوجه الأقرب، خاصه ان محمد الشناوي يجرى المرحلة الثانية من التأهيل فى ألمانيا الآن، بينما عاشور لايزال يتعافى من الجراحة ولم يبدأ المرحلة الاولى من التأهيل حتى الآن.