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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أرقام قياسية بالجملة لـ الفرعون المصري فى مواجهة ليفربول ضد برايتون

صدى البلد

صنع الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول مجدًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد الريدز للفوز على حساب برايتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة البريميرليج للموسم الحالي.

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صلاح يصنع ويسجل

سجّل اللاعب محمد صلاح هدفاً، ساعد من خلاله فريقه في فوز على منافسه برايتون بنتيجة 1/2، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وساهم صلاح في الهدف الأول الذي أحرزه ليفربول بواسطة زميله الكولومبي لويس دياز، قبل أن يحرز قائد منتخب الفراعنة الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ليضع حدا لسوء الحظ الذي لازمه خلال اللقاء، بعدما أضاع أكثر من فرصة محققة أمام المرمى.

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محمد صلاح يهدي ليفربول الصدارة 

لعب الفرعون المصري المباراة كاملة، واستطاع تسجيل هدف في المباراة، ليمنح فريقه الفوز والتربع على عرش الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن أرسنال.

وحول ليفربول تأخره بهدف نظيف للفوز بثنائية مقابل هدف، في مباراة أقيمت بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي، على ملعب «آنفيلد»، معقل الريدز.

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أرقام صلاح في مباراة برايتون

- بات برايتون أند هوف ألبيون أكثر فريق ساهم صلاح أمامه في إحراز الأهداف خلال مسابقة البريميرليج بـ15 هدفاً، إذ زار شباكه 9 مرات وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

- أصبح محمد صلاح ثاني لاعب في فريق "الريدز" يصل لهذا العدد من المساهمة التهديفية أمام فريق واحد، إذ كان اللاعب السابق ستيفن جيرارد قد ساهم في تسجيل 16 هدفاً أمام نيوكاسل يونايتد.

- نفذ محمد صلاح 12 محاولة على المرمى، وهو أكبر عدد له من المحاولات في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الذي انضم إليه لأول مرة في يناير 2014.

- فاز محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام برايتون.

ونشر حساب نادي ليفربول، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، صورة لاحتفال النجم المصري بهدفه، وعلّق قائلاً: "عدنا".

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ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى

رفع صلاح رصيده إلى 16 هدفا في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي البطولة مع دومينيك سولانكي، لاعب بورنموث، بفارق هدفين خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

أفضل لاعب في المباراة أرقاما قياسية بالجملة الفرعون المصري محمد صلاح مواجهة ليفربول ضد برايتون الريدز البريميرليج

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