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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

رغم توصل إدارة النادي الأهلي، إلى اتفاق نهائي مع محمود عبد المنعم “كهربا”، بشأن رحيله عن صفوف الفريق الكروي لمدة موسم واحد، على سبيل الاعارة، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة، على إعادة المشهد بشأن ترتيب رؤوس الحربة في صفوف النادي الأهلي خلال الوقت الحالي.

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كولر يعيد النظر في ترتيب المهاجمين

خلال الفترة الماضية، تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استقراره على مشاركة المحترف الفلسطيني وسام أبو علي بشكل أساسي على أن يكون بديله المحترف الفرنسي أنطوني موديست، ثم يأتي في الترتيب الثالث محمود كهربا.

موديست وكهربا

واستقر المدير الفني للنادي الأهلي، على خطوة إعادة النظر في الترتيب، ليصبح محمود كهربا في المركز الأول خلال الوقت الحالي، ثم الفرنسي موديست، ثم الفلسطيني وسام أبو علي؟ في ظل عدم جاهزيته بنسبة 100%.

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عدم جاهزية الفلسطيني وسام أبو علي

أكد مصدر بالنادي الاهلي، أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، غير جاهز حتى الأن، من الناحية البدنية والفنية بالشكل المطلوب، وصعوبة لحاقه بمواجهة سيمبا التنزاني.

وسام أبو علي
موديست

بينما الفرنسي المدلل انطوني موديست، لم يقدم أوراق اعتماده حتى الان، في حين يرى مارسيل كولر أن محمود كهربا يؤدي في التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل مميز وأفضل من النجم الفرنسي المدلل أنطوني موديست.

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كهربا الأكثر جاهزية للقاء سيمبا التنزاني

اتجه مارسيل كولر الى وضع محمود كهربا في الترتيب الأول، ثم الفرنسي أنطوني موديست في الترتيب الثاني، وتحديدا خلال مواجهة الذهاب المنتظرة ضد فريق سيمبا التنزاني غد الجمعة، بسبب جاهزية اللاعب وارتفاع لياقته في الآونة الأخيرة بسبب رغبته في إقناع الجهاز الفني بالاعتماد عليه.

كهربا

في الوقت الذي يعمل خلاله الطاقم الطبي على خطوة تجهيز الفلسطيني وسام أبو علي، حيث يشارك في أداء البرنامج العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وسام أبو علي

ويتعرض وسام أبو علي بين الحين والآخر إلى إصابات عضلية كثيرة، وهو ما يربك حسابات السويسري مارسيل كولر.

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