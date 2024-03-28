كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

وصلت خلال الساعات القليلة الماضية، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تنزانيا، استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني، في اللقاء المرتقب والمنتظر، مساء غد الجمعة، الذي سيقام على ملعب دار السلام، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تجهيز بدائل لمواجهة سيمبا التنزاني

يسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجهيز جميع اللاعبين، خلال الفترة الحالية، من أجل المواجهة المقبل عليها الفريق الأحمر، بجانب تجهيز البديل في ظل الإصابات المتكررة لدى الفريق الأحمر.

تجهيز البدائل لمواجهة سيمبا

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الساعة التاسعة مساء غد الجمعة، أمام سيمبا التنزاني، في المواجهة المرتقبة والمنتظرة، التي ستقام على ملعب دار السلام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قرار عاجل من كولر بشأن الدوليين

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن إصدار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قرارا عاجلا بخضوع اللاعبين الدوليين لبرنامج استشفائي عاجل للتخلص من إجهاد الرحلة، خاصة بعد خوض مباراتين مع منتخب مصر ضد نيوزلندا وكرواتيا.

افشة

وشهدت مباراة مصر وكرواتيا، مشاركة العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حيث تعرض بعض اللاعبين إلى الاجهاد، خلال الفترة الحالية، بسبب ضغط المباريات، والمشاركة مع الفراعنة، في المباريات الودية التي أقيمت خلال فترة التوقف الدولي.

ارتياح في الأهلي بعد تأكد جاهزية بديل عاشور

سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بعد تأكد جاهزية أحمد نبيل كوكا لاعب خط الوسط قبل مواجهة الذهاب في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كوكا

وجاءت مشاركة أحمد نبيل كوكا مع منتخب مصر خلال الشوط الثاني ضد كرواتيا، ليصبح ضمن حسابات المدير الفني للنادي الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الضلوع، حيث يخطط مارسيل كولر لدخول أحمد نبيل كوكا إلى الحسابات في لقاء سيمبا التنزاني، خاصة أن هناك أزمة بسبب ارتفاع نسبة الإصابات، وتحديدا مكان مسمار الاهلي إمام عاشور.

قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة اللاعبين المقرر أن يواجهوا سيمبا التنزاني في دور ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود متولي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – علي معلول – محمد هاني – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح.

الوسط: أحمد نبيل “كوكا” – مروان

عطية – عمرو السولية – محمد مجدي “أفشة” – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – كريم فؤاد – أحمد عبدالقادر – – بيرسي تاو – رضا سليم.

الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا” – أنطوني موديست