بمقدم 25 ألف جنيه| كيف تحصل على شقة سكنية كاملة التشطيب؟.. إلحق قدم

تجري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداداتها على قدم وساق، من أجل طرح وحدات سكنية ضمن برنامج "مسكن"، ويقبل المواطنين على متابعة مواعيد طرح الشقق السكنية للحصول على وحدة والهروب من جحيم الإيجارات.

المجتمعات العمرانية تطرح وحدات سكنية

أعلنت وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن برنامج “مسكن” يتميز بفرادته عن الطروحات السابقة.

برنامج "مسكن"

ويعد هذا الطرح رسالة واضحة من الدولة المصرية بأنها تولي اهتماما كبيرا بجميع المناطق في البلاد، موضحا أن وزارة الإسكان تعمل على تغطية مناطق متعددة، مع التركيز البالغ على أسيوط والرد على التهميش الذي كان يواجهه الصعيد في الطروحات السابقة للوحدات السكنية.

أماكن طرح شقق سكنية بمقدم 25 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان أنه من المقرر طرح شقق سكنية في عدد من المناطق منها رشيد، وغرب أسيوط، والمنصورة الجديدة، ويشمل الطرح أكثر من مستوى ويمتد على مدار عام، على أن يشمل طرح برنامج مسكن التي تمتد إلى رشيد وغرب أسيوط والمنصورة الجديدة، أكثر من مستوى ويمتد على مدار عام، وتبلغ قيمة الحجز للمشروع 25 ألف جنيه، وذلك حسب تصريحات تلفزيونية للخبير العقاري محمود داوود.

طريقة التقديم في شقق مسكن

يمكن حجز شقة سكنية من خلال عدة خطوات على النحو التالي:

شقق مسكن

- ادخل على الموقع الرسمي لبرنامج مسكن.

- ضرورة كتابة البيانات من الاسم والرقم القومي، ورقم الهواتف والبريد الإلكتروني وعنوان المراسلات.

- ضرورة إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة.

- انقر لاختيار الدور المرغوب في حجزه (أرضي / متكرر / أخير).

- انقر على أيقونة أرغب في التقدم.

- يجب سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان.

شروط التقديم على شقق برنامج مسكن

أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيا مصري الجنسية.

ألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًا.

يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.

وسبق ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة، على الموقع الإلكتروني للهيئة (ضمن برنامج مسكن)، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية.