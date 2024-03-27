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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

موعد طرح شقق سكن
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الشقق التي توفرها، وزارة الإسكان الاجتماعي  الحجز ف شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري،  شقق سكنية للمواطنين محدودي الدخل في كافة المحافظات، وذلك في الطرح الجديد (الإعلان 18) لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5


وتبلغ أسعار شقق سكن لكل المصريين ما بين 350 ألفًا و500 ألف جنيه، كما أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 

 

- ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضٍ.

- تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كان أعزب أو متزوجًا.

- تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

- ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

- ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

ومن المقرر أن يتم بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024،  في الربع الأول من عام 2024 وبالتحديد في شهر مارس 2024 الجاري حيث تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بين 75 و90 مترًا.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين

وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل حجز شقق سكن لكل المصريين وتتضمن ما يلي :-

- تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

- إذا كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- كذلك تقديم قسيمة الزواج.

- كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وُجدوا.

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