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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

اللي بيحصل مهزلة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال: «كله إلا الأذية»|صور

صدى البلد

شنّت الفنانة سمية الخشاب، هجومًا على الفنان رامز جلال؛ بسبب المشكلات الصحية التي تعرضت لها جراء مشاركتها ببرنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، والمذاع على مدار شهر رمضان عبر شاشة «MBC».

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سر دخول سمية الخشاب المستشفى

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن اضطرارها لدخول المستشفى في اليوم التالي من تصوير حلقتها من برنامج "رامز جاب من الآخر" من أجل الاطمئنان على سلامتها الجسدية، منوهة إلى أنها فوجئت بدخول عدد من المشاركين بالبرنامج إلى المستشفى كذلك.

مقلب سمية الخشاب 

وأضافت: «لما رحت المستشفى بعد الإصابة اتقال لي أنتِ مش أول حالة تجيلنا، إمبارح جالنا 3 حالات من عند رامز، كل الناس اتصابت، أقل حد اتصاب حصل له كدمات في جسمه، ليه تعمد الأذية، معقول عارفين إنكم بتكسروا الناس كل يوم ومكملين تصوير وعادي ومش مشكلة؟!».

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مش هاسيب حقي منك يا رامز

وعن القول إن المشاركين يوقعون على ورقة تفيد بموافقتهم على كل الملابسات والظروف الخاصة بالبرنامج، استنكرت قائلة: «يعني إيه ملابسات وظروف! هل أنا موافقة إني أتكسر؟ مهما مضيت بيني وبينك عقد، جسمنا بتاع ربنا مش من حقك تأذيني نفسيا وجسديا وصحيا، ده ضد حقوق الإنسان والقانون».

رامز جاب من الاخر

وأشارت إلى أن المنشور الذي نشرته عن الحلقة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكتبت فيه «مش هسيب حقي منك يا رامز»، لم يكن على سبيل المزاح.
وأكملت: «ساعة الوقعة الواحد مبيحسش بالألم والوجع إلا بعدها، كنت بعرج ورجلي الشمال مش قادرة أدوس عليها وكتفي مش قادرة أحركه، الساسبنس بيخليني مش قادرة أتنفس وأخرج مش مركزة ومش مستوعبة اللي حصل.. كله مفاجآت».

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ماذا طلبت سمية الخشاب من النائب العام؟

لفتت الفنانة سمية الخشاب، إلى أنها تمتلك تقارير طبية مختومة من المستشفى بشأن تعرضها لكدمات متعددة وتمزق في أربطة القدم والكتف وكسر في الكعب، جراء مشاركتها في البرنامج، منوهة الى أنها اضطرت لتحمل هذا الوجع من أجل استكمال تصوير مسلسلها «بـ100 راجل».

ايتن عامر وسمية الخشاب 

وقالت سمية خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»: "هما قصوا كتير من الحلقة، وأنا كنت بقولهم رجلي بتوجعني، كتفي واجعني ومش قادرة أتحرك، كل ده قصوه، اللي بيحصل ده مهزلة وبهدلة".

لقطات من حلقة سمية

وصرحت بأنها رفعت قضية على رامز واتخذت إجراء من اليوم التالي لتصوير الحلقة، كما طالبت النائب العام بنظر الموضوع، مختتمة: «أكيد مش هسيب حقي، متأكدة إن معظم الناس اتصابت لكنهم بيسكتوا عشان عاملين اعتبار للقناة، أنا صحتي محدش هيزعل عليها.. وأذيتي محدش هيزعل عليها، كله إلا الأذية».

اللي بيحصل مهزلة سمية الخشاب رامز جلال كله إلا الأذية الفنانة سمية الخشاب MBC

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