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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

احسب مرتبك بالزيادة| بدء صرف معاشات أبريل غدا.. و 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

صدى البلد

يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاش شهر أبريل، وكذلك أى قرارات جديدة تخص المعاشات، حيث تبدأ عملية الصرف بداية من غد الاثنين، تيسيرا على المواطنين لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك.

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غدا بدء صرف معاشات ابريل

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لموعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، حيث يبدأ الصرف غد الاثنين، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

صرف معاشات ابريل 

ويستطيع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر ابريل 2024 بداية من 1 أبريل 2024.

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معاشك كام بعد الزيادة الجديدة؟

كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرفت معاشات الشهر الماضي، متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها.

اصحاب المعاشات 

ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بدءاً من أول من مارس.

صرف زيادة أبريل 

وتبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، صرف معاشات شهر أبريل 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي تم تطبيقها بداية من شهر مارس الجاري.

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تطوير تقديم الخدمة لأصحاب المعاشات

تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما تحرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.

تطوير تقديم الخدمة لأصحاب المعاشات

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشددا على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بإجمالي 74 مليار جنيه.

ووجه رئيس التأمينات، الشكر للرئيس، نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم؛ لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.

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6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

قال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية"، إن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهر تقريبا)، منذ يوليو 2022 حتى فبراير 2024.

6 حزم حماية اجتماعية

وأكد هاشم، أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.

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