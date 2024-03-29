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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إحنا بتوع فلوس|سر بكاء بيومي فؤاد وتفاصيل آخر مكالمة مع محمد سلام

صدى البلد

تحدث الفنان بيومي فؤاد عن أزمته مع الفنان محمد سلام، ودفاعه عن الفنان محمد أنور الذي جاء بديلًا لـ "سلام"، وكشف عن العديد من التفاصيل لأول مرة في الخلافات بينهما، وموقف أحمد مكي من هذه الخلافات.

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تفاصيل اخر مكالمة بين بيومي فؤاد ومحمد سلام

كشف الفنان بيومي فؤاد عن تفاصيل آخر حوار جمعه مع الفنان محمد سلام، بعد نشر الأخير فيديو اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال بيومي فؤاد: "أنا كبير محمد سلام وأنا المرجع بتاعه، وكلمته لما اعتذر عن المسرحية وقالي أنا مش قادر أنت شايف الأطفال اللي بتموت، وقولتله بدعيلهم قبل ما بدعي لأولادي، وده أكل عيش وفيه ناس كتير بيوتهم مفتوحة من الحاجات دي، وسألته ترشح مين، قال أي حد من مسرح مصر".

محمد سلام 

وأضاف في تصريحاته ببرنامج "حبر سري": لما شوفت الفيديو اتصلت به يحذفه، قال لي لأول مرة في حياتي هقولك لأ، قلت له براحتك يا بني، وقفلت ومتكلمناش من ساعتها.

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أنا قد كلامي.. واحنا بتوع فلوس

وعلق الفنان بيومي فؤاد، على الأزمة التي أثارها بتصريحاته في موسم الرياض التي انتقد فيها موقف الفنان محمد سلام بسبب رفضه المشاركة في إحدى المسرحيات تضامنا مع الحرب في فلسطين.

بيومي فؤاد 

وقال بيومي فؤاد: مش ندمان على كلامي وأنا قد كلامي عشان راجل، واعتذر فقط عن حاجة واحدة أني قلت مش جاي اضحك وأنا جاي اضحك، والضحك شيء جميل والكوميديا شيء صعب، وقولت ان احنا مش بتوع فلوس، وبعتذر عن ده لأن احنا بتوع فلوس، أنا بشتغل وباخد فلوس".

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هددت بالاعتذار عن الكبير قوي 

عن كواليس عمله مع محمد سلام في الكبير قوي8، قال بيومي فؤاد: "طلبت إني مقابلش محمد سلام في كواليس مسلسل الكبير 8، وفي مشاهد اتعاد كتابتها عشان منتقابلش، أو اعتذر عن الدور وارجع الفلوس".

بيومي وسلام

وتابع: أحمد مكي حاول يصالحنا لكني رفضت، لأنها مش هتخلص كده، هتخلص عن الله.

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سبب خوف محمد أنور من العودة لمصر

كشف بيومي فؤاد، عن السبب وراء استيائه من محمد سلام، وهو عدم دفاعه عن محمد أنور الذي حل مكانه في المسرحية، وقال: "إزاي ماتطلعش تدافع عن محمد أنور وهو كان ترشيحك، مكنتش هتخسر حاجة لما تدافع عنه زي ما دفعت عن أمير كرارة بعدها، ده اللي كنت مستنيه منك".

محمد أنور وبيومي فؤاد 

وتحدث بيومي عن خوف محمد أنور من العودة لمصر، بعد تعرضه لانتقادات بسبب موافقته على تقديم دور محمد سلام في مسرحية "زواج اصطناعي" قائلا: "بعد الهجوم علينا في السعودية، محمد أنور خاف على نفسه وأولاده من الرجوع لمصر، وطلب مني أي دور في مسرحيتي التانية عشان يفضل في السعودية، وأقسم بالله قال لي لو مفيش دور خليني مساعد مخرج، أنا خايف".

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إحنا بتوع فلوس|سر بكاء بيومي فؤاد وتفاصيل آخر مكالمة مع محمد سلام

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