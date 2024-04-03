برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

قبل أيام من عيد الفطر المبارك، بدأت استعدادات المواطنين لشراء مستلزمات العيد من الطيور والدواجن، خاصة أن عدد كبير من بائعي الدواجن يغلقون المحال استمتاعا بأجازة العيد، وهو ما شغل عدد كبير من المواطنين، بالتساؤل عن أسعار الدواجن في الأسواق، لشراء احتياجاتهم من الدواجن قبل حلول العيد.

تراجع أسعار الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، اليوم، في الأسواق، مع بداية التعاملات في المزارع والأسواق، وذلك قبل أيام قليلة من حلول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ما شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية، فيما استقرت أسعار البيض.

فراخ بيضاء

جاءت الاسعار في الأسواق والمزارع كالتالي:

- الفراخ البيضاء في المزرعة سجلت 85 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

- الفراخ الأمهات 75 جنيه للكيلو في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيه.

فراخ بلدي

- الفراخ الساسو الحمراء 95 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها

- الفراخ البلدي بالمزرعة 100 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا



- كيلو البانية يتراوح ما بين 190 لـ 220 جنيهًا في الأسواق

- كيلو الأوراك يتراوح ما بين 85 و 105 جنيهًا

- الكبد والقوانص يتراوح سعرها ما بين 90 و 110 جنيه للكيلو

- الاجنحة تتراوح ما بين 45 و 65 جنيها للكيلو.

أسعار البيض في الأسواق

- تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 160 و 175 جنيهًا

- سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح ما بين 150 لـ 160 جنيها

- كرتونة البيض البلدي 170 إلى 190 جنيها حسب المكان.

برعاية الحكومة.. مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

رئيس مجلس الوزراء

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقريره، أن تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأشار السيد القصير، إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة؛ في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

تحديد أسعار الفراخ والبيض

جاءت نتيجة تلك المبادرة، بتحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من أمس الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وزير الزراعة

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.