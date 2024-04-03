عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

صدى البلد

قبل أيام من عيد الفطر المبارك، بدأت استعدادات المواطنين لشراء مستلزمات العيد من الطيور والدواجن، خاصة أن عدد كبير من بائعي الدواجن يغلقون المحال استمتاعا بأجازة العيد، وهو ما شغل عدد كبير من المواطنين، بالتساؤل عن أسعار الدواجن في الأسواق، لشراء احتياجاتهم من الدواجن قبل حلول العيد.

txt

عايز شقة إسكان اجتماعي.. شوف الشروط والأماكن وطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة

txt

احسب مرتبك بالزيادة| بدء صرف معاشات أبريل غدا.. و 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

تراجع أسعار الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، اليوم، في الأسواق، مع بداية التعاملات في المزارع والأسواق، وذلك قبل أيام قليلة من حلول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ما شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية، فيما استقرت أسعار البيض.

فراخ بيضاء 

جاءت الاسعار في الأسواق والمزارع كالتالي:

- الفراخ البيضاء في المزرعة سجلت 85 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا للكيلو. 
- الفراخ الأمهات 75 جنيه للكيلو في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيه.

فراخ بلدي

- الفراخ الساسو الحمراء 95 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها 
- الفراخ البلدي بالمزرعة 100 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا 


- كيلو البانية يتراوح ما بين 190 لـ 220 جنيهًا في الأسواق 
- كيلو الأوراك يتراوح ما بين 85 و 105 جنيهًا
- الكبد والقوانص يتراوح سعرها ما بين 90 و 110 جنيه للكيلو 
- الاجنحة تتراوح ما بين 45 و 65 جنيها للكيلو.

txt

هل يتم إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟|لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

txt

حيرة في مركز وحيد|موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

أسعار البيض في الأسواق 

- تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 160 و 175 جنيهًا 

- سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح ما بين 150 لـ 160 جنيها
- كرتونة البيض البلدي 170 إلى 190 جنيها حسب المكان.

txt

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

txt

ظهر في تدريبات الأهلي لمواجهة سيمبا.. متى يعود إمام عاشور للمشاركة؟

برعاية الحكومة.. مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

رئيس مجلس الوزراء 

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقريره، أن تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأشار السيد القصير، إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة؛ في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

txt

وضعت شروطا قاسية.. حقيقة عودة شيرين إلى حسام حبيب.. وعلاقة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بها

txt

إحنا بتوع فلوس|سر بكاء بيومي فؤاد وتفاصيل آخر مكالمة مع محمد سلام

تحديد أسعار الفراخ والبيض

جاءت نتيجة تلك المبادرة، بتحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من أمس الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وزير الزراعة 

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.

برعاية الحكومة انخفاض كبير في أسعار الفراخ أسعار الفراخ عيد الفطر المبارك مستلزمات العيد بائعي الدواجن اسعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

بالفيديو| محمد رمضان ينفعل على مدير فندق | أنا مصري وخدمت في الجيش

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

بعد عينة المنشطات.. سيف زاهر: ثنائي الأهلي تعرض لنفس موقف رمضان صبحي

الشاب المتهم بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية: تحرشت بها ولم أقصد قتـ ـلها

ترشيحاتنا

عايشة جثة من غير روح.. كلمات مؤثرة لوالدة حسن الجزار بعد مقتله.. شاهد

الأعنف منذ ربع قرن.. زلزال قوي يضرب تايوان ويودي بحياة عدة أشخاص

خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين.. خلافات بين إسرائيل وأمريكا بشأن اجتياح رفح| تفاصيل

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

اقتصادي بحت.. إعلامى يكشف مزايا إقامة الديربي المصري في السعودية

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص عنده مسكن كبير وليس معه مال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

هنقابلهم كتير في حياتنا.. هل يمكن الزواج من الرجل المتردد؟

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

بملابس لافتة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ