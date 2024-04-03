الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا في الأسواق بعد تحرك الحكومة لخفض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية ، إذ أطلق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة للعمل على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لتسجل سعر 85 جنيها وتبدأ للمستهلك من 88 جنيها، بعد أن كان سعرها بين 125-135 جنيها منذ أيام ، بتراجع متوسط 40 جنيها.

أسعار الدواجن الآن

تراجعت أسعار الدواجن ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 84-85 جنيها في المزرعة بعد نحو 100 جنيه، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 88 -100 جنيه بعد نحو 125-130 جنيها بفارق نحو 40 جنيها.

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية ، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 54 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 186-210 جنيهات لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -260 جنيها.

البانيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 88 جنيها في المحلات بعد نحو 120 -125 الأيام الماضية لدى المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 84-85 جنيها في المزرعة، و 88 وقد يصل إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-145 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 95 -110 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 95 - 110 جنيهًات للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 186-220 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 60-75 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 44-60 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي:

سعر كرتونة الأحمر 145 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 150-165 جنيها.

البيض

أسعار البيض الأبيض