عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا في الأسواق بعد تحرك الحكومة لخفض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية ، إذ أطلق  الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة للعمل على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة لتسجل سعر 85 جنيها وتبدأ للمستهلك من 88 جنيها، بعد أن كان سعرها بين 125-135 جنيها منذ أيام ، بتراجع متوسط 40 جنيها.

أسعار الدواجن الآن

تراجعت أسعار الدواجن ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 84-85 جنيها في المزرعة بعد نحو 100 جنيه، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 88 -100 جنيه بعد نحو 125-130 جنيها بفارق نحو 40 جنيها.

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية ، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 54 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 186-210 جنيهات لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -260 جنيها.

البانيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 88 جنيها في المحلات بعد نحو 120 -125 الأيام الماضية لدى المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 84-85 جنيها في المزرعة، و 88 وقد يصل إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-145 جنيها للكيلو.
  •  الدواجن الساسو: 95 -110 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 95 - 110 جنيهًات للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 186-220 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 60-75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 44-60 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 145 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 150-165 جنيها.
البيض

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 150جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 163 جنيها للمستهلك.
الدواجن اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر كيلو البانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

بالفيديو| محمد رمضان ينفعل على مدير فندق | أنا مصري وخدمت في الجيش

بعد عينة المنشطات.. سيف زاهر: ثنائي الأهلي تعرض لنفس موقف رمضان صبحي

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

لغز ال6 أشهر | تفاصيل مثيرة في التحقيقات بقضية رحاب فتاة البراجيل (انفراد)

موضوعات متعلقة

حدث ليلا.. الأهلي يحسم قمة اليد.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط في الأسواق.. زلزال قوي يضرب تايوان

بعد هبوط الدواجن.. هل تنخفض أسعار اللحوم بالأسواق؟ | خبراء يجيبون

ترشيحاتنا

عدلي حسين يعلن مفاجأة قد تحدث باجتماع الحكومة اليوم.. فيديو

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

هل ليلة القدر اليوم في 25 رمضان؟.. راقب إضاءة القمر والشمس و8 علامات

محمد أبوألعينين: خطاب الرئيس السيسي بدأ بالأمن والأمان وانتهى بكيفية تفجير الطاقات الكامنة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 3-4-2024

النائب محمد أبو العينين: عندما يذكر الرئيس السيسي أمن وأمان مصر فهذا لا يأتي من فراغ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

هنقابلهم كتير في حياتنا.. هل يمكن الزواج من الرجل المتردد؟

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ