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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

الدواجن
الدواجن

تعتبر أسعار الدواجن اليوم في مصر، من اهم ما يبحث عنه ملايين المصريين بعد تراجع الأسعار التي شهدت قفزة تاريخية تخطت الـ 100 جنيه للكيلو في المحلات للمستعهلك ووصلت إلى 120 جنيها أو يزيد في بعض المناطق.

تراجع سعر الدواجن على خلفية هبوط أسعار الأعلاف مؤخرا؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان صفقة رأس الحكمة ودخول 35 مليار دولار لخزينة الدولة، فصلا عن اقتراب انهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تراجع الأعلاف 

من جانبه ، أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، قبل ساعات هبوط سعر أعلاف الفراخ من 32 ألف جنيه للطن إلى 27 ألف جنيه.

وهبطت أسعار الفراخ بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 87 -90 جنيها في المزرعة بعد 93-95 جنيها قبل أيام الماضي، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 90-100 جنيه.

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه  ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 25 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 185 جنيها لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 215-220 جنيها، بفارق نحو 35 جنيها.

سعر كيلو البانيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 88-95 جنيها في المحلات بعدما سجلت 120 أو يزيد الأيام الماضية لدى المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 88 جنيهًا في المزرعة،و 90 وقد يصل إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-130 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 112- 120 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 95- 115 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن اليوم
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 185- 205 جنيهًات للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 145 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 65-75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 45-65 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 79 جنيهًا في المزرعة، و85 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 148 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 154-160 جنيها.
البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 152 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 148 جنيها للمستهلك.
     
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