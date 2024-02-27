انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

تشغل أسعار الدواجن واللحوم بال كل مواطن وخصوصًا مع اقتراب موسم شهر رمضان، فهي من أهم مصادر البروتين الحيواني التي يعتمد عليها المواطن في وجباته، حيث تشهد أسعار الدواجن واللحوم انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية، ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز التفاصيل:



فيما أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقال هيثم عبد الباسط في تصريحات تلفزيونية :" أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق وهمية "، مضيفًا :" هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20 % داخل الأسواق".

وتابع رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية:" نأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيها للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصرية ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير".



نتكاتف لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار

ومن جانبه ،أكد محمد أحمد صالح عضو مجلس غدارة الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن، أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية.

وقال “ صالح” في تصريحات متلفزة:" جميعنا نسهم في مواجهة الغلاء ويجب أن نتكاتف لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار "، مضيفًا:" سعر كيلو الدواجن في المزرعة من 82 لـ 85 كيلو للدواجن البيضاء".

وتابع عضو مجلس غدارة الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن:" هناك زيادة في عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة سعر المنتج عندما يصل للمستهلك "، لافتًا:" يجب أن تصل الدواجن للمستهلك بسعر 90 جنيه للكيلو أو أقل من ذلك ".