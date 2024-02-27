عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد اتفاق رأس الحكمة.. قفزة جديدة في سندات مصر الدولارية| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “قفزة في سندات مصر السيادية الدولارية بعد اتفاق رأس الحكمة.. ومحللون: الصفقة تمهد لخفض قيمة العملة”.

وألمح التقرير إلى حدوث قفزة في السندات السيادية المصرية الدولارية وصلت لنحو 3 سنتات لتواصل الارتفاع الكبير الذي سجلته يوم الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات (اتفاق رأس الحكمة) يجلب 35 مليار دولار للدولة خلال الشهرين المقبلين.
 

txt

العناية الإلهية أنقذتهم.. التفاصيل الكاملة لـ حريق دوار الكبير أوي

txt

"رينو سينيك" تفوز بجائزة أفضل سيارة عائلية لعام 2024 في معرض جنيف|شاهد

الأعلى خلال عام

وكشفت بيانات “تريد ويب” أن السندات المقومة بالدولار التي تستحق 2025 حققت أكبر المكاسب إذ ارتفعت بقيمة 2.8 سنت ليجري تداولها نحو 74.3 سنت وهو أعلى مستوى لها خلال أكثر من عام.

وقال باتريك كوران من مجموعة تيليمر للأبحاث إن التدفقات الداخلة من استثمار رأس الحكمة ستساعد في سد فجوة التمويل الخارجي بمصر على المدى القريب وتمهد الطريق لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيمًا كما تحفز تمويل صندوق النقد الدولي.

رأس الحكمة اتفاق رأس الحكمة الامارات مصر استثمار رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

موضوعات متعلقة

خبير: شرم الشيخ أفضل وجهة سياحية آمنة باعتراف دولي لحفاظها على الهوية والبيئة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 11 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

العناية الإلهية أنقذتهم.. التفاصيل الكاملة لـ حريق دوار الكبير أوي

"رينو سينيك" تفوز بجائزة أفضل سيارة عائلية لعام 2024 في معرض جنيف|شاهد

كرواتية تكسر حاجز 140 مترا في الغوص تحت الجليد|شاهد

الذروة نهاية الأسبوع.. الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 5 أيام القادمة

مع تهديدات باقتحام رفح.. معاناة سكان مخيم المواصي جنوبي قطاع غزة تتفاقم|فيديو

روسيا تستخدم مقاتلات سوخوي 34 و35 لضرب أهدافا في أوكرانيا|شاهد

ترشيحاتنا

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في تصادم 3 سيارات أعلى محور الضبعة

سلاح ومخدرات .. الشرطة تداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

شروط جديدة لتعويض الإجازات الرسمية بمقابل مادي .. وهؤلاء محرومون

كهربا يسدد غرامته للزمالك خلال أيام قبل جلسة المحكمة المقبلة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ