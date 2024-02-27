بعد اتفاق رأس الحكمة.. قفزة جديدة في سندات مصر الدولارية| تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “قفزة في سندات مصر السيادية الدولارية بعد اتفاق رأس الحكمة.. ومحللون: الصفقة تمهد لخفض قيمة العملة”.

وألمح التقرير إلى حدوث قفزة في السندات السيادية المصرية الدولارية وصلت لنحو 3 سنتات لتواصل الارتفاع الكبير الذي سجلته يوم الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات (اتفاق رأس الحكمة) يجلب 35 مليار دولار للدولة خلال الشهرين المقبلين.



الأعلى خلال عام

وكشفت بيانات “تريد ويب” أن السندات المقومة بالدولار التي تستحق 2025 حققت أكبر المكاسب إذ ارتفعت بقيمة 2.8 سنت ليجري تداولها نحو 74.3 سنت وهو أعلى مستوى لها خلال أكثر من عام.

وقال باتريك كوران من مجموعة تيليمر للأبحاث إن التدفقات الداخلة من استثمار رأس الحكمة ستساعد في سد فجوة التمويل الخارجي بمصر على المدى القريب وتمهد الطريق لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيمًا كما تحفز تمويل صندوق النقد الدولي.