"رينو سينيك" تفوز بجائزة أفضل سيارة عائلية لعام 2024 في معرض جنيف|شاهد

حازت السيارة الفرنسية "رينو سينيك إي-تك" على جائزة أفضل سيارة عائلية لعام 2024 خلال افتتاح معرض جنيف الدولي للسيارات في سويسرا.

بتصويت 59 صحفياً من 22 دولة

وصوت 59 صحفياً من 22 دولة أوروبية بلجنة تحكيم المعرض للسيارة التي حصلت على 329 نقطة لتتغلب على "بي إم دبليو الفئة الخامسة" و"بيجو 3008" اللتين جاءتا بالمركزين الثاني والثالث تباعاً، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتنافست السيارة الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات رينو سينيك مع سيارات أخرى مثل "BYD Seal"، و"كيا EV9"، و"تويوتا C-HR"، و"فولفو EX30".

وتم الإعلان عن فوز السيارة رينو سينيك بالجائزة خلال افتتاح المعرض الذي يقام لأول مرة منذ أربعة أعوام.

