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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاء عاجل بين وزير الخارجية الإيراني ونظيرة الأردني في جنيف |ماذا حدث؟

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني ونظيرة الأردني في جنيف

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان التقي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، في جنيف.

ووفقا لبيان الخارجية الإيرانية، شكر عبداللهيان نظيرة الأردني على الجهود التي تبذلها الأردن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، واصفا الوضع في فلسطين بأنه مقلق.

وقالت الخارجية الإيرانية إنه خلال اللقاء تحدث عبداللهيان عن الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها إيران لوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى الاقتراح الإيراني بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والجهود التي يبذلها الأردن في هذا الشأن، معربا عن أمله في أن يعقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن.

وفي إشارة إلى اجتماعه الأخير مع قادة المقاومة الفلسطينية في بيروت والدوحة وخطتهم السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحل الفلسطيني لحكم غزة وقطاع غزة. الضفة الغربية بعد الحرب.

ووصف عبداللهيان الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي وإحجام واشنطن عن إنهاء الحرب إلى جانب سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المثيرة للحرب، بأنها السبب الرئيسي لاستمرار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة استمرار جهود المجتمع الدولي، وخاصة الدول الإسلامية، لإنهاء الإبادة الجماعية.

وعلى الجانب الآخر، قال الصفدي إن القضية الفلسطينية تمثل أولوية قصوى بالنسبة للأردن، وستواصل عمان جهودها لإنهاء الحرب على غزة.

وأشار إلى أن الوضع في فلسطين قاس ومعقد، وفي معرض شرحه للجهود السياسية الحالية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأشار الصفدي إلى أن الوضع في الضفة الغربية والقدس صعب أيضا، لافتا إلى أنه قد يكون المسجد الأقصى عرضة لتحديات وأزمات جديدة عشية شهر رمضان المبارك.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن الأردن سيواصل جهوده لوقف الحرب على غزة وإدارة الأزمة، مستعرضا وجهات نظر الأردن بشأن سبل إيجاد حل سياسي للأزمة الفلسطينية.

وشدد الصفدي على معارضة الأردن الحازمة لأي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى دول الجوار.

وقال وزير الخارجية الأردني إن الأردن وإيران يعتقدان أن الحرب على غزة يجب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن وهذه هي وجهة نظرهما المشتركة، مشيرا إلى أن الجهود ستستمر لتحقيق هذه الغاية.

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