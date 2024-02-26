المرصد الأورومتوسطي: جرائم الإبـ.ـادة في غزة الأكثر وضوحا بتاريخ البشرية

طالب بوقف توريد السلاح لإسرائيل

أكد البروفيسور "ريتشارد فولك" رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جرائم الاحتلال في غزة هي الأبشع في التاريخ، وفق ما أوردت وكالة صفا الفلسطينية.

قال قولك أن المواقف الغربية تُمكِّن جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة والتي تعد "الأكثر وضوحًا في تاريخ البشرية".

أضاف بأن "إسرائيل" تبنت في هجماتها العسكرية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 نهج الإبادة الجماعية مع رسالة واضحة للتطهير العرقي".

وأردف بأن هناك عنف غير متناسب وعشوائي وفظائع سادية تمارسها "إسرائيل" بحق المدنيين في قطاع غزة بهدف تنفيذ سيناريو يتطلع إلى جعل غزة غير صالحة للعيش وطرد سكانها.

وتابع بأنه على الرغم من وضوح التكتيكات الإسرائيلية في ظل المأساة المدمرة والمفجعة يبرز اصطفاف الغرب إلى جانب "إسرائيل" وتجاهله تمامًا مبادئ حقوق الإنسان بدلاً من حثها على الامتثال للقانون الدولي والالتزامات الأخلاقية في مواجهة الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة.

واعتبر أن الديمقراطيات الليبرالية فشلت ليس فقط بسبب رفضها بذل جهود نشطة لمنع الإبادة الجماعية، بل بشكل أكثر وقاحة من خلال تسهيل استمرار هجمة الإبادة الجماعية علنًا.

وذكر أن مؤيدو "إسرائيل" أسهموا في الخطوط الأمامية بالأسلحة والذخائر، فضلًا عن توفير المعلومات الاستخبارية والتأكيد على المشاركة النشطة للقوات البرية إذا تطلب الأمر، فضلًا عن تقديم الدعم الدبلوماسي في الأمم المتحدة وأماكن أخرى طوال هذه الأزمة.

واقترح فولك فرض حظر على توريد الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى "إسرائيل" واتخاذ قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وربما مجلس الأمن لنزع الشرعية عن سلوك "إسرائيل".

ودعا إلى إنشاء محكمة شعبية عالمية للنظر في مسألة الإبادة الجماعية لوقف الهجوم المستمر على غزة، إذ ستزيد الضغوط على "إسرائيل" ومؤيديها لحملهم على الامتثال لذلك.