الذروة نهاية الأسبوع.. الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 5 أيام القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة ويتوقع استمراره على مدار الـ 5 أيام القادمة القادمة، حيث متوقع أن تصل ذروة الارتفاعات نهاية الأسبوع، لتسجل العظمى 24 درجة مئوية غدًا على القاهرة الكبرى، وقد تصل مع لـ 26 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع.



وحذرت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية من تخفيف الملابس خاصة خلال فترة الليل، حيث يُفضل ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصًا خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر والقيادة بهدوء تام ومتابعة مستمرة للنشرات الجوية.

طقس اليوم الأحد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح ولكن في مناطق محدودة من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، ومثير للرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد في السلوم ومطروح، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الليل، والذي قد يصل لـ 15 درجة مئوية، حيث تسود أجواء شديدة البرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.