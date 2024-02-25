عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذروة نهاية الأسبوع.. الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 5 أيام القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة ويتوقع استمراره على مدار الـ 5 أيام القادمة القادمة، حيث متوقع أن تصل ذروة الارتفاعات نهاية الأسبوع، لتسجل العظمى 24 درجة مئوية غدًا على القاهرة الكبرى، وقد تصل مع  لـ 26 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع.
 

txt

بعد انقلابها على سطح القمر.. ما هو مصير مركبة الفضاء الأمريكية؟

txt

غناء الحيتان.. علماء يقتربون من حل اللغز المحيّر| شاهد

وحذرت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية من تخفيف الملابس خاصة خلال فترة الليل، حيث يُفضل ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصًا خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر والقيادة بهدوء تام ومتابعة مستمرة للنشرات الجوية.

طقس اليوم الأحد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح ولكن في مناطق محدودة من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، ومثير للرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد في السلوم ومطروح، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الليل، والذي قد يصل لـ 15 درجة مئوية، حيث تسود أجواء شديدة البرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم طقس اليوم الأحد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

موضوعات متعلقة

بعد انقلابها على سطح القمر.. ما هو مصير مركبة الفضاء الأمريكية؟

لماذا يصنف الذكور كأكثر الفئات عرضة لـ الإدمان؟ إجابة صادمة

غناء الحيتان.. علماء يقتربون من حل اللغز المحيّر| شاهد

«تهدّد مرضى السكري».. استشاري يُحذر من الساعات الذكية |تفاصيل

رياح وشبورة| الأرصاد تكشف طقس اليوم.. وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

تخفيضات تصل لـ 30%.. معارض أهلا رمضان تستقبل المواطنين|تفاصيل

أمطار غزيرة تضرب طنجة والقنيطرة في المغرب|شاهد

مظاهرة في بيت لاهيا للمطالبة بإدخال المساعدات لشمال غزة|فيديو

ترشيحاتنا

النشرة الدينية .. دعاء لنصرة غزة والمسجد الأقصى .. وأهم عمل في النصف من شعبان

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها

عاجل|مدبولي يتابع موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الأستراتيجية والأدوية

جمال علام يرد على ادعاءات «ميدو».. وهذه حقيقة اعتراض حسام حسن لمباراة الأهلي وإنبي

وزير إسرائيلي: تنفيذ العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مسألة وقت

تقديم طلب تجديد رخصة السايس خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس التنس.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة رياضية عبر إنستجرام |شاهد

وشها دُبل.. طبيبة تكشف عن طرق غش القهوة بالأسواق

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

إوعى تسيبني.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحاول إنعاش زوجها تنفطر له القلوب

فيديو

أمريكي يستلم أوردر بيتزا في قاربه بعرض البحر.. كيف حدث؟

بعد انقطاع سنتين.. نسرين طافش تعود إلى رياضتها المفضلة |فيديو

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ