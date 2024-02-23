توخوا الحذر|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ72 ساعة القادمة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية:



وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إنه متوقع غدًا وجود ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، ويستمر هذا الارتفاع على مدار الـ 72 ساعة القادمة، حيث متوقع أن تصل العظمى لـ 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى مع يوم الإثنين المقبل.

طقس الـ 72 ساعة القادمة

كما أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع غدًا أيضًا وجود منخفض جوي يعمل على وجود فرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض الأماكن من مدن القناة وفرص خفيفة على القاهرة الكبرى.



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس خاصة خلال فترة الليل ، حيث يُفضل ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصًا خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر والقيادة بهدوء تام ومتابعة مستمرة للنشرات الجوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية اليوم يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية وخاصة الأقصر وأسوان، موضحة أن المحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.



ولفتت إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه وجود الشبورة المائية والتي تتكون على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وسرعان ماتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، منوهة بأن اليوم هناك نشاط نسبي في حركة الرياح ووجود فرص لسقوط أمطار.

