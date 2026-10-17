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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السترات الصفراء.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن في فرنسا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت عدة مدن فرنسية، السبت، احتجاجات واسعة شارك فيها متظاهرو حركة السترات الصفراء وطلاب المدارس الثانوية والجامعات والمزارعون ونشطاء المناخ والنقابيون، اعتراضًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط مواجهات مع قوات الأمن واستخدام الغاز المسيل للدموع واندلاع أعمال شغب في عدد من المناطق.

وتوقعت السلطات الفرنسية مشاركة ما يصل إلى 170 ألف شخص في التحركات على مستوى البلاد، فيما جرى التخطيط لنحو 500 فعالية وأكثر من 90 مظاهرة، وفقًا لمصادر مقربة من وزارة الداخلية، نقلت عنها وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة BFMTV الفرنسية أن الاحتجاجات جمعت أعضاء سابقين في حركة السترات الصفراء، التي ظهرت عام 2018 اعتراضًا على ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب طلاب جامعيين ونشطاء مناخ ونقابيين وطلاب مدارس ثانوية ومزارعين.

وفي مدينة ليون، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 100 متظاهر، بينما أفادت السلطات في مدينة رين بأن محتجين أقاموا حواجز مشتعلة لإغلاق أحد الطرق.

وفي مرسيليا، أُغلق شارع بوليفارد دو برادو لفترة وجيزة باستخدام صناديق القمامة والدراجات البخارية، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لإخلاء الطريق.

وفي باريس، أعلنت مديرية الشرطة اعتقال 40 شخصًا في منطقة العاصمة بحلول الساعة 9:30 صباحًا، لأسباب شملت حيازة معدات وقائية أو أسلحة محظورة. كما أُلقي القبض على 21 شخصًا بعد أن استهدف 100 شخص مقر قناة CNews، وأغلقوا مدخل موقف السيارات وألقوا مقذوفات وحطموا نوافذ.

كانت السلطات تتوقع مشاركة ما بين 30 ألفًا و60 ألف متظاهر في باريس، حيث كان مقررًا انطلاق المسيرة الرئيسية من ساحة الجمهورية الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، باتجاه ساحة كليشي.

وفرضت السلطات حظرًا على المظاهرات حول مواقع رئيسية في العاصمة، بينها قصر الإليزيه ومكتب رئيس الوزراء وشارع الشانزليزيه.

وفي مدينة ليل، تجمع 20 متظاهرًا، بينهم أعضاء في حركة السترات الصفراء، أمام المجلس الإقليمي لمنطقة هوت دو فرانس، رافعين لافتة تؤكد استمرار تحركهم.

تأتي الاحتجاجات بعد أسابيع من المظاهرات الطلابية المطالبة بزيادة تمويل التعليم وتحسين ظروف الدراسة، إلى جانب الاعتراض على تدخل الشرطة خلال الاحتجاجات.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى الهدوء واحترام الأشخاص والممتلكات خلال المظاهرات.

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