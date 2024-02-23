غطاء سحابي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتحذر المواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن قيم درجات الحرارة مازالت أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، لافتة إلى أن هناك غطاء سحابي سيعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم.



طقس اليوم الجمعة

وأضافت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية وخاصة الأقصر وأسوان، موضحة أن المحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى على المحافظات الجنوبية تصل لـ 31 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تسجل على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الليل، حيث تسود أجواء شديدة البرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.